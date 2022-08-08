“لسّه عروس يا ناس”.. أب فلسطيني يواسي ابنته بعد استشهاد خطيبها في غزة (فيديو)

نقلت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد مؤلمة من أمام مشرحة مخيم الشعوت برفح جنوبي قطاع غزة، حيث احتشد ذوو شهداء القصف الإسرائيلي لتوديعهم.

وأظهر مقطع فيديو أبًا يحتضن ابنته وهما يبكيان بحرقة، بينما يردد “بنتي لسّه عروس يا ناس”، وذلك خلال وداع خطيبها الذي استشهد مع والدته في قصف إسرائيلي لمنزلهما.

وقال والد الفتاة عبير حرب لقناة محلية “بنتي فقدت حياتها بالمعنى الكامل”، وأضاف “أمام هذا العالم الذي يتفرج على جراحنا، لا يسعنا إلا أن نقول تفرجوا ما شئتم”.

واستشهد الشاب إسماعيل عبد الحميد دويك، ووالدته هناء، عقب قصف الاحتلال الاسرائيلي لمنزلهما في مخيم الشعوت برفح جنوبي قطاع غزة.

وكتب شقيق الشهيد في منشور على فيسبوك “نِعم الرجال أنت يا إسماعيل، لم تترك والدتك، أبيت إلا أن تحتضنها كما حضنتك في ولادتك، لله درك يا فتى، لله درك يا حبيبي، طابت لك الشهادة واستحققتها بشرف كبير”.

وأفاد ناشطون أن الشهيد إسماعيل كان يعمل في محل لبيع البهارات وأدوات التنظيم في سوق مخيم رفح، وعُقد قرانه على خطيبته عبير منتصف يونيو/حزيران الماضي.

واحتفلت عبير بعيد ميلاد خطيبها الشهيد في منتصف مايو/أيار، وكتبت “كل عام وأنت حبيبي بخير، ربي يحققلك كل ما تتمناه يا ساكن قلبي”.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عملية عسكرية شن خلالها غارات على أهداف في غزة.

وأسفرت هذه الغارات -وفق وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد 44 شخصًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء، وإصابة 360 آخرين بجروح مختلفة.