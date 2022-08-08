فلسطينيون في يافا يحتفلون بسقوط صواريخ المقاومة.. والمستوطنون يهربون (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة لاحتفاء واحتفال فلسطينيين يعيشون داخل الخط الأخضر في يافا المحتلة، بوصول صواريخ المقاومة.

وظهر الفلسطينيون في الفيديوهات وهم يكبّرون ويهتفون عند وصول رشقات من الصواريخ إلى مدينة يافا، في الوقت الذي دب فيه الرعب لدى المستوطنين.

فلسطينيون في #يافا يهللون أثناء إطلاق صواريخ للمقاومة في #غزة باتجاه تل أبيب pic.twitter.com/d6ORQ0JLhp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2022

احتجاجات في مناطق الـ48

وشهدت بلدات عربية في مناطق الداخل الفلسطيني، مساء الأحد، وقفات احتجاجية، تضامنًا مع قطاع غزة ورفضًا للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ يوم الجمعة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وشارك ناشطون في وقفة احتجاجيّة، نُظِّمت عند دوار الساعة في يافا.

كما تضامن العشرات من أهالي مدينتي “الطيبة” و”المنطقة” في وقفة احتجاجية مساء الأحد عند مفرق الجسر في المدينة، احتجاجًا على العدوان في غزة.

وفي مدينة عبلين رفع العشرات اللافتات المنددة بالعدوان على قطاع غزة.

فلسطينيين 48 يحتفلون ويهللون ويكبرون في مدينة يافا المحتلة !! في لحظة وصول صواريخ غزة وهروب المستوطنين يمينا وشمالا !!!! بدأ الفلسطينيون يحسون بقرب الأمل والتحرير ؟؟

وبدأ الاسرائيليون يحسون بشدة الخوف والقلق على مصيرهم !! شكرا لمصدر الصواريخ . pic.twitter.com/dfSAShMWFs — ناصر الناصر (@atras10) August 7, 2022

وهتف شبان خلال وقفة مساندة لغزة في مدينة عرابة البطوف بـ”قاوم قاوم قاوم.. وعلى غزة أوعى تساوم”، و”يا غزاوي يا مغوار.. سمعنا صوت الإنذار”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، إلى 44 شهيدًا.