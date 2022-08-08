سياسة

فلسطينيون في يافا يحتفلون بسقوط صواريخ المقاومة.. والمستوطنون يهربون (فيديو)

رشقات صاروخية فوق مدينة إسرائيلية (رويترز)
8/8/2022

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة لاحتفاء واحتفال فلسطينيين يعيشون داخل الخط الأخضر في يافا المحتلة، بوصول صواريخ المقاومة.

وظهر الفلسطينيون في الفيديوهات وهم يكبّرون ويهتفون عند وصول رشقات من الصواريخ إلى مدينة يافا، في الوقت الذي دب فيه الرعب لدى المستوطنين.

احتجاجات في مناطق الـ48

وشهدت بلدات عربية في مناطق الداخل الفلسطيني، مساء الأحد، وقفات احتجاجية، تضامنًا مع قطاع غزة ورفضًا للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ يوم الجمعة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وشارك ناشطون في وقفة احتجاجيّة، نُظِّمت عند دوار الساعة في يافا.

كما تضامن العشرات من أهالي مدينتي “الطيبة” و”المنطقة” في وقفة احتجاجية مساء الأحد عند مفرق الجسر في المدينة، احتجاجًا على العدوان في غزة.

وفي مدينة عبلين رفع العشرات اللافتات المنددة بالعدوان على قطاع غزة.

وهتف شبان خلال وقفة مساندة لغزة في مدينة عرابة البطوف بـ”قاوم قاوم قاوم.. وعلى غزة أوعى تساوم”، و”يا غزاوي يا مغوار.. سمعنا صوت الإنذار”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، إلى 44 شهيدًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل