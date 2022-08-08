فرار جنود إسرائيليين واختباء ضابط ومراسل تلفزيوني عقب سماع صفارات الإنذار بسبب صواريخ المقاومة (فيديو)

وثق تسجيل مصور نشرته قناة 11 العبرية، فرار جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من مواقعهم، إثر إطلاق صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو اختباء أحد الضباط الإسرائيليين ومراسل هيئة الإذاعة الإسرائيلية وعدد آخر من الجنود بعد سماعهم صفارات الإنذار التي انطلقت بسبب صواريخ المقاومة.

ويسأل المذيع الضابط وكلاهما منبطح أرضًا “هل هناك وقف إطلاق نار الساعة 8 هذا المساء؟”، ليرد عليه الضابط “أنا لا يعنيني، قد يكون هناك مفاوضات لكن نحن نكمل ما نحن عليه، ونستمر بحالة التأهب الدائم والجاهزية للقتال”.

لحظة اختباء مراسل هيئة الإذاعة الإسرائيلية وأحد الضباط الإسرائيليين وعدد من قوات الاحتلال عقب سماعهم صفارات الإنذار بسبب صواريخ المقاومة pic.twitter.com/2YH9juqerB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2022

وأطلقت المقاومة رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بعدما شن جيش الاحتلال غارات على قطاع غزة يوم الجمعة.

وبحسب “نجمة داوود الحمراء”، فقد أصيب نحو 47 إسرائيليًا بجروح منذ بدء العدوان على القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، إلى 44 شهيدًا.