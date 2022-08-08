عشرات الشهداء ومئات المباني المتضررة.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي برعاية مصرية، حيز التنفيذ مع حلول الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت غرينتش مساء الأحد.

وخلّف العدوان الذي استمر 3 أيام، خسائر في الأرواح والممتلكات، والمنازل والأراضي الزراعية في القطاع.

وعلى مدار الأيام الثلاثة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة.

وبدأ الاحتلال العدوان، باغتيال القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، الذي كان في شقة داخل برج بمدينة غزة، يضم شققا سكنية، ومقرات لمؤسسات إعلامية وأهلية.

وخلال تلك العملية أيضا اغتال جيش الاحتلال مساء السبت، قائد جنوب غزة في سرايا القدس، خالد منصور، بعد استهداف منزل في رفح جنوبي القطاع.

قتل عشوائي واستهداف للمناطق السكنية.. حصيلة الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة pic.twitter.com/sPMdGogd60 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2022

وتسبب العدوان في استشهاد 43 فلسطينيا، من بينهم 15 طفلا و4 نساء، ووصل عدد الإصابات إلى 311.

في المقابل، أطلقت سرايا القدس مئات القذائف الصاروخية باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن العدوان الإسرائيلي خلّف أضرارا في نحو 1500 وحدة سكنية منها 16 وحدة دمرت كليا، و71 وحدة لم تعد صالحة للسكن، و1400 وحدة تضررت تضررا بليغا أو متوسطا.

وأضاف المكتب أن العدوان سبّب أضرارا في عشرات الدونمات الزراعية، وأدى إلى توقف محطة توليد الكهرباء.