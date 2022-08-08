طفلة فلسطينية فقدت يدها وساقيها بصاروخ إسرائيلي تتمنى السفر لزراعة أطراف اصطناعية (فيديو)

تستلقي الطفلة الفلسطينية رهف على سرير في المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة، بينما يلف شاش أبيض أطرافها المبتورة.

تحكي رهف سلمان (11 عامًا) لكاميرا الجزيرة مباشر تفاصيل ما حدث، وتقول “خرجت لأنادي أخي حتى نتعشى سويًا (الأسرة)، وفور خروجي من المنزل، شاهدت صاروخًا يسقط من السماء عليّ مباشرة”.

وأضافت الطفلة “شعرت أني تكهربت ولم أشعر بشيء بعد ذلك، إلى أن وجدت نفسي هنا”.

وقالت رهف إن الاحتلال الإسرائيلي حرمها من حلمها بأن تصبح رسامة وممرضة حيث فقدت يدها اليمنى وساقيها.

وتمنت الطفلة أن تسافر إلى تركيا لإجراء عملية زراعة أطراف اصطناعية، وقالت إن السفر هو حلمها منذ بداية الطفولة.

وقالت رهف إن حالها وحال أطفال غزة أهون من حال أطفال القدس، وقالت إنها وأسرتها لو كانوا يعيشون هناك لرأوا “أكثر من هذا من الاحتلال الصهيوني”.

وفندت الطفلة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يقصف المدنيين والأطفال، قائلة “كله كذب.. إنهم يقصفون المنازل والمدنيين والأطفال، ولا يفرقون بين كبير وصغير”.

قصة مؤثرة للطفلة الفلسطينية #رهف_سلمان (11 عامًا) التي حرمها الاحتلال من ساقيها ويدها اليمنى خلال العدوان على #غزة pic.twitter.com/GbRKz9mpqD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 8, 2022

وأكدت ابنة غزة أنها لن تتخلى عن حلمها، وستواصل الدراسة والرسم، وتجعل أحد زملائها يعلّمها الكتابة بيدها اليسرى.

وقالت رهف في مقطع مصور “إيدي سبقتني إلى الجنة، ورجليّا التنتين سبقوني إلى الجنة”.

وفي اتصال هاتفي للاطمئنان عليها، الاثنين، وعَد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الطفلة رهف بالتواصل مع الرئاسة التركية لعلاجها في مدينة إسطنبول.

خلال اتصال هاتفي للاطمئنان عليها.. رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية يعد الطفلة الجريحة بالعدوان الإسرائيلي على #غزة رهف سلمان بالتواصل مع الرئاسة التركية لعلاجها في اسطنبول#الجزيرة pic.twitter.com/GMc0YDISH4 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 8, 2022

من جهتها، قالت والدة رهف للجزيرة مباشر، إنها تمكث بجوار ابنتها بينما يمكث الأب بجوار شقيق رهف في مستشفى آخر، وأكدت أن حالتها صعبة إذ أصيبت بكسر في كتفها وشظايا في بطنها وصدرها، كما أصيبت عيناها أيضًا.

وحكت الأم عن طفلتها قائلة، إنها كانت تستيقظ كل صباح تصلي وتقرأ وِردها من القرآن الكريم، وتخرج في المساء للعب مع رفيقاتها، وإن الرسم كان متنفسًا لها، في حين أفقدها صاروخ الاحتلال الإسرائيلي يدها وساقيها.

ولاقت قصة رهف سلمان تفاعلًا واسعًا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما انتشر مقطع فيديو لها عرّفت فيه نفسها بالقول “أنا الطفلة الصامدة رهف خليل سلمان”.

ونشر المصور الفلسطيني براء النجار صورة لرهف من على سرير المستشفى في اليوم التالي من إصابتها، وهي ترفع إصبعي السبابة والوسطى في علامة للنصر.

وفي آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 44 مواطنًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء، وأصيب 360 نتيجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت 3 أيام، وتوقفت الليلة الماضية باتفاق وقف إطلاق النار.