سفينة أوكرانية محملة بنحو 12 ألف طن من الذرة تصل تركيا (فيديو)

وصلت السفينة (بولارنت) المحملة بنحو 12 ألف طن من الذرة الأوكرانية إلى ميناء ولاية كوجه إيلي (درينجه) في مقاطعة كوجالي شمال غرب تركيا، ضمن اتفاقية إسطنبول لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقام فريق أمنى تابع لمركز التنسيق المشترك الذي يضم ممثلين عن تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة بتفقد السفينة التي ترفع العلم التركي. واستمر التفتيش قرابة ساعتين.

وأبحرت السفينة واثنتان أخريان، قبل 3 أيام، من موانئ البحر الأسود الأوكرانية ضمن اتفاق رفع الحظر عن الصادرات البحرية للبلاد.

(VIDEO) The Turkish-flagged Polarnet ship carrying 12,000 tons of corn from Ukraine reached the Derince port in Turkiye’s Kocaeli province pic.twitter.com/ReLNs2LNlV — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 8, 2022

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت السبت أنه تم التخطيط لمغادرة 4 سفن أخرى محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، الأحد، بموجب اتفاق إسطنبول.

وأشار بيان الوزارة إلى استمرار التحضيرات والتنسيق من أجل ضمان وصول شحنات الحبوب.

وأفادت الوزارة بأن السفينة (نافي ستار) التي ترفع علم بنما انطلقت من ميناء أوديسا، متجهة إلى أيرلندا وهي تحمل 33 ألف طن من الذرة.

كما انطلقت السفينة (روجن) من ميناء تشيرنومورسك وهي ترفع العلم المالطي وتنقل 13 ألف طن من الذرة إلى بريطانيا.

أما السفينة الثالثة وهي (بولارنت) التي تحمل العلم التركي فقد انطلقت من ميناء تشيرنومورسك محملة بـ12 ألف طن من الذرة قادمة إلى تركيا.

(VIDEO) The Turkish-flagged Polarnet ship carrying 12,000 tons of corn from Ukraine reached the Derince port in Turkiye’s Kocaeli province pic.twitter.com/ReLNs2LNlV — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 8, 2022

سفينتان جديدتان

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية مغادرة سفينتين محملتين بالحبوب من موانئ أوكرانيا بموجب اتفاقية شحن الحبوب.

وأفادت الوزارة التركية في بيان بأن السفينة التي تحمل اسم (ساكورا) انطلقت من ميناء يوزني باتجاه إيطاليا وعلى متنها 11 ألف طن من فول الصويا.

وأشار البيان إلى أن السفينة الثانية وهي (أريزونا) المحملة بـ48 ألف طن من الذرة، انطلقت من ميناء تشيرنومورسكي نحو ميناء إسكندرون التركي.

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية على فيسبوك أنها تخطط لزيادة وتيرة تقاطر السفن، وقالت “في غضون الأسبوعين المقبلين، نخطط لإبحار من 3 إلى 5 سفن يوميا”.

ونقلت الهيئة عن وزير البنية التحتية في أوكرانيا ألكسندر كوبراكوف قوله “نحرص على توفير ممر آمن للحبوب حتى يعمل دون انقطاع وعلى ضمان أن جميع متطلبات السلامة للشحن قد تم الوفاء بها”.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية”، خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوربا) إلى العالم.