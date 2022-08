سفينة أوكرانية محملة بنحو 12 ألف طن من الذرة تصل تركيا (فيديو)

وصلت السفينة (بولارنت) المحملة بنحو 12 ألف طن من الذرة الأوكرانية إلى ميناء ولاية كوجه إيلي (درينجه) في مقاطعة كوجالي شمال غرب تركيا، ضمن اتفاقية إسطنبول لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقام فريق أمنى تابع لمركز التنسيق المشترك الذي يضم ممثلين عن تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة بتفقد السفينة التي ترفع العلم التركي. واستمر التفتيش قرابة ساعتين.

وأبحرت السفينة واثنتان أخريان، قبل 3 أيام، من موانئ البحر الأسود الأوكرانية ضمن اتفاق رفع الحظر عن الصادرات البحرية للبلاد.

(VIDEO) The Turkish-flagged Polarnet ship carrying 12,000 tons of corn from Ukraine reached the Derince port in Turkiye’s Kocaeli province pic.twitter.com/ReLNs2LNlV

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 8, 2022