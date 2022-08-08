غزة تشيع الشهيد ياسر النباهين و3 من أبنائه قُتلوا بقصف للاحتلال على منزلهم (فيديو)

شيع أهالي غزة، ظهر اليوم الاثنين، جثمان الشهيد ياسر النباهين وأطفاله الثلاثة الذين استشهدوا، أمس الأحد، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلهم شرق مخيم البريج.

وشارك آلاف من أهالي غزة في التشييع الذي انطلق من منزل الشهيد للصلاة عليه في المسجد الكبير بالمخيم ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

واستشهد الداعية النباهين (45 عامًا) وأطفاله التوأم محمد وداليا (13 عامًا) وأحمد (9 أعوام) بعد قصف منزلهم.

وودع مئات المواطنين شهداء عائلة النباهين، ورددوا في مسيرة التشييع هتافات غاضبة ضد الاحتلال ومؤيدة للمقاومة الفلسطينية.

ونعت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- الشهيد النباهين وأبناءه، مشيرة إلى أنه “مضى إلى ربه بعد حياة مباركة حافلة بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله”.

كما نعت وزارة الداخلية في غزة الشهيد ياسر نمر النباهين، مشيرة إلى أنه من أحد ضباط الشرطة القضائية.

ومساء الأحد، توصلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي في غزة وإسرائيل، منهيةً 3 أيام من مواجهة عسكرية.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عملية عسكرية شن خلالها غارات على أهداف في غزة.

وأسفرت هذه الغارات -وفق وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد 44 شخصًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء، وإصابة 360 آخرين بجروح مختلفة.

فارق الحياة بعد رؤيته لأشلائهم الممزقة.. #غزة تشيع الشهيد #ياسر_النباهين وأبنائه الثلاثة إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم#مجزرة_البريج pic.twitter.com/14XYBRoNyI — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) August 8, 2022

الش8داء ياسر نمر النباهين وأبناؤه الثلاثة الذين ارتقوا بقصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي🖤#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/fi5oRDsFOR — ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) August 7, 2022

جريمة بشعة! طيران الاحتلال يقصف منزل الشيخ ياسر النباهين في مخيم البريج وسط قطاع #غزة، مما أدى إلى استشهاد الشيخ ياسر و٣ من أطفاله، توأم يبلغ 13 عاما وطفلة 9 سنوات.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/VxYYLD6Tff — سَعْد التركماني (@Saad_turkmeni) August 7, 2022

عائلة كاملة على النعوش والأكتاف مخيم البريج وسط قطاع #غزة، يشيّع في هذه اللحظات، جنازة الشهيد ياسر النباهين وأطفاله الثلاثة: محمد وإبراهيم وداليا، الذين ارتقوا في مجزرة قصف منزلهم أمس الأحد. pic.twitter.com/c6Tpe52rQa — Saad Waheidi (@WaheidiSaad) August 8, 2022

شهداء عائلة النباهين شرق البريج:

١- الشهيد نقيب ياسر نمر النباهين "ابوبلال" من مرتبات الشرطة القضائية في الوسطي واطفاله الثلاثة

٢- محمد ياسر نمر النباهين ١٣ عام

٣- احمد ياسر نمر النباهين ٩ سنوات

٤- داليا ياسر نمر النباهين ١٣ عام#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/6Q9B81VV40 — Omar Allouh (@OmarAllouh) August 7, 2022