سياسة

غزة تشيع الشهيد ياسر النباهين و3 من أبنائه قُتلوا بقصف للاحتلال على منزلهم (فيديو)

8/8/2022-|آخر تحديث: 8/8/202208:15 PM (مكة المكرمة)

شيع أهالي غزة، ظهر اليوم الاثنين، جثمان الشهيد ياسر النباهين وأطفاله الثلاثة الذين استشهدوا، أمس الأحد، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلهم شرق مخيم البريج.

وشارك آلاف من أهالي غزة في التشييع الذي انطلق من منزل الشهيد للصلاة عليه في المسجد الكبير بالمخيم ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

واستشهد الداعية النباهين (45 عامًا) وأطفاله التوأم محمد وداليا (13 عامًا) وأحمد (9 أعوام) بعد قصف منزلهم.

وودع مئات المواطنين شهداء عائلة النباهين، ورددوا في مسيرة التشييع هتافات غاضبة ضد الاحتلال ومؤيدة للمقاومة الفلسطينية.

ونعت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- الشهيد النباهين وأبناءه، مشيرة إلى أنه “مضى إلى ربه بعد حياة مباركة حافلة بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله”.

كما نعت وزارة الداخلية في غزة الشهيد ياسر نمر النباهين، مشيرة إلى أنه من أحد ضباط الشرطة القضائية.

 

ومساء الأحد، توصلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي في غزة وإسرائيل، منهيةً 3 أيام من مواجهة عسكرية.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عملية عسكرية شن خلالها غارات على أهداف في غزة.

وأسفرت هذه الغارات -وفق وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد 44 شخصًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء، وإصابة 360 آخرين بجروح مختلفة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند