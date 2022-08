عودة الحياة تدريجيا إلى قطاع غزة.. وترحيب دولي وأممي بوقف إطلاق النار (فيديو)

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام به.

وفي سياق متصل، رحب المبعوث الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، بإعلان وقف إطلاق النار، معربا في تغريدة على تويتر عن حزنه البالغ “لفقدان الأرواح والإصابات بما في ذلك الأطفال”.

وأشاد تور وينسلاند بـ”مصر لدورها الحاسم في إرساء وقف إطلاق النار وللدعم القوي من قطر والولايات المتحدة”، وقال “الوضع لا يزال هشا للغاية، وأحث جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار”.

.@TWennesland: @UN has been intensively engaged & closely working w/ #Egypt on mediating a restoration of calm. We underscore our commitment to do all we can to ensure safety & security of civilian population & follow-up on Palestinian prisoners file.

His full statement 👇 pic.twitter.com/bP4dVbFTl7

— UNSCO (@UNSCO_MEPP) August 7, 2022