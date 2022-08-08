عودة الحياة تدريجيا إلى قطاع غزة.. وترحيب دولي وأممي بوقف إطلاق النار (فيديو)

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام به.

وفي سياق متصل، رحب المبعوث الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، بإعلان وقف إطلاق النار، معربا في تغريدة على تويتر عن حزنه البالغ “لفقدان الأرواح والإصابات بما في ذلك الأطفال”.

وأشاد تور وينسلاند بـ”مصر لدورها الحاسم في إرساء وقف إطلاق النار وللدعم القوي من قطر والولايات المتحدة”، وقال “الوضع لا يزال هشا للغاية، وأحث جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار”.

.@TWennesland: @UN has been intensively engaged & closely working w/ #Egypt on mediating a restoration of calm. We underscore our commitment to do all we can to ensure safety & security of civilian population & follow-up on Palestinian prisoners file.

His full statement 👇 pic.twitter.com/bP4dVbFTl7 — UNSCO (@UNSCO_MEPP) August 7, 2022

ترحيب أمريكي

من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأحد، ترحيبه بقرار وقف إطلاق النار في غزة.

ودعا بايدن في بيان جميع الأطراف إلى “التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وأضاف أن واشنطن “تدعم إجراء تحقيق شامل حول سقوط ضحايا مدنيين”، معتبرا التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في غزة “مأساة”.

وفد أممي

ووصلت قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، نائبة المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط “لين هاستنجز”، بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

وأفاد مصدر أمني بغزة لوكالة الأناضول، بأن نائبة المنسق الأممي وصلت القطاع عبر حاجز بيت حانون، على رأس وفد من موظفي الأمم المتحدة.

وأوضح المصدر أن الزيارة تستغرق يومين، يتخللها عقد عدد من اللقاءات في إطار مهام عمل نائبة المنسق الأممي.

عودة الحياة

وقد عادت الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في قطاع غزة، صباح الاثنين، بعد 3 أيام من العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد 44 شخصا، وتضرر مئات الوحدات السكنية، بحسب بيانات أعلنتها السلطات الحكومية الفلسطينية.

يأتي ذلك بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين حركة الجهاد الإسلامي بغزة والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية، حيز التنفيذ، مساء الأحد.

وتشهد شوارع المدن في القطاع، منذ ساعات الصباح الباكر، حركة نشطة للسكان والمركبات، بعد أن خلت بشكل شبه كامل على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وبدأ المواطنون الذين هُدمت منازلهم، أو تضررت، بتفقدها، تمهيدا لترميمها أو إعادة بنائها.

كما فَتحت المحال التجارية وبعض المؤسسات الأهلية والخاصة والمؤسسات المصرفية، أبوابها مُجددا لاستقبال الزبائن والمُراجعين.

وفي السياق، أعلنت بعض المؤسسات التعليمية عودة الدوام الإداري لديها.