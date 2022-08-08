بعد وقف إطلاق النار.. إعادة فتح المعابر وبدء دخول شاحنات الوقود إلى محطة كهرباء غزة (فيديو)

دخلت شاحنات تحمل الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة اليوم الاثنين، مع إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر في غزة بأن معبر كرم أبو سالم قد فُتح لعبور شاحنات الوقود، وأنه من المتوقع دخول نحو 30 شاحنة من الوقود إلى محطة الكهرباء.

كما أفاد بأنه من المقرر دخول بعض الشاحنات المحملة بالسلع والمواد الأساسية اليوم، بعد أيام من إغلاق المعابر خلال فترة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

يأتي ذلك بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، منهيا عدوانا استمر 3 أيام ارتقى فيه 44 شهيدا بينهم 15 طفلا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن منسق عمليات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان عن “فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش) بعد ما أغلقت الثلاثاء الماضي.

وأوضح في بيان أنه “سيتم فتح المعابر، وستكون العودة إلى الروتين الكامل ممكنة في وقت لاحق، وبحسب تقييم الوضع، وفي ظل الهدوء الأمني في المنطقة”.

من جانبها قالت إدارة الشؤون المدنية بقطاع غزة إن الجانب الإسرائيلي أبلغها بإعادة فتح معبر بيت حانون إيرز الساعة التاسعة صباحا للمرضى والأجانب وعرب 48، حيث يمكنهم المغادرة حتى الساعة الثالثة عصرا، وأن المعبر سيكون مفتوحا للعودة إلى غزة حتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في غزة إن معبر بيت حانون قد فُتح بشكل جزئي للعائدين العالقين في الداخل المحتل وللحالات المرضية.