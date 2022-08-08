بايدن يتضامن مع الجالية الإسلامية بعد مقتل مسلم رابع في نيو مكسيكو: أشعر بالغضب والحزن

عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، عن تضامنه مع الجالية الإسلامية بعد مقتل مسلم رابع في ألبكيركي بولاية نيو مكسيكو، فيما تصفه السلطات بالهجمات المستهدفة.

وقال بايدن على تويتر إنه يشعر بالغضب والحزن بسبب عمليات القتل.

وأضاف “بينما ننتظر تحقيقًا كاملًا، أصلّي من أجل عائلات الضحايا، وتقف إدارتي بقوة مع الجالية الإسلامية. هذه الهجمات البغيضة ليس لها مكان في أمريكا”.

I am angered and saddened by the horrific killings of four Muslim men in Albuquerque. While we await a full investigation, my prayers are with the victims’ families, and my Administration stands strongly with the Muslim community. These hateful attacks have no place in America. — President Biden (@POTUS) August 7, 2022

وتحقق الشرطة في نيو مكسيكو ووكالات اتحادية في عمليات القتل التي وقع آخرها مساء يوم الجمعة.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن جريمة قتل رجل مسلم، مساء الجمعة، في مدينة “ألبكيركي” بولاية نيو مكسيكو، قد تكون مرتبطة بحوادث قتل 3 مسلمين آخرين، خلال الأشهر 9 الماضية في المدينة نفسها.

وقالت الشرطة الأمريكية، في بيان، إنها عثرت على جثة قتيل رابع مسلم من جنوب آسيا، ويعتقد أنه في العشرينيات من عمره.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، فإن اثنين من الضحايا وهما محمد أفضل حسين (27 عامًا) وأفتاب حسين (41 عامًا) قتلا الأسبوع الماضي، وكلاهما من باكستان وكانا يرتادان المسجد نفسه.

بينما الضحية الثالثة محمد أحمدي (62 عامًا) وهو من أصول جنوب آسيوية، قتل هو الآخر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.