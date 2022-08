بايدن يتضامن مع الجالية الإسلامية بعد مقتل مسلم رابع في نيو مكسيكو: أشعر بالغضب والحزن

عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، عن تضامنه مع الجالية الإسلامية بعد مقتل مسلم رابع في ألبكيركي بولاية نيو مكسيكو، فيما تصفه السلطات بالهجمات المستهدفة.

وقال بايدن على تويتر إنه يشعر بالغضب والحزن بسبب عمليات القتل.

وأضاف “بينما ننتظر تحقيقًا كاملًا، أصلّي من أجل عائلات الضحايا، وتقف إدارتي بقوة مع الجالية الإسلامية. هذه الهجمات البغيضة ليس لها مكان في أمريكا”.

I am angered and saddened by the horrific killings of four Muslim men in Albuquerque. While we await a full investigation, my prayers are with the victims’ families, and my Administration stands strongly with the Muslim community.

These hateful attacks have no place in America.

— President Biden (@POTUS) August 7, 2022