“أشعر بالتعاطف مع إسرائيل”.. غضب بعد تصريحات سفير أوكرانيا في تل أبيب خلال العدوان على غزة

أثارت تغريدة للسفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيشوك، غضب ناشطين على مواقع التواصل، بسبب إعرابه فيها عن تضامنه مع إسرائيل في عدوانها الأخير على قطاع غزة.

وفي تغريدة نشرتها السفارة الأوكرانية في إسرائيل، قال كورنيشوك “بصفتي أوكرانيًّا تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من أقرب جار لها، أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي”.

وأضاف كورنيشوك “لقد أصبح الإرهاب والهجمات ضد المدنيين من الروتين اليومي للإسرائيليين والأوكرانيين. علينا أن نضع حدًّا لهذا. نصلي من أجل السلام، ونأمل إنهاء التصعيد قريبًا”.

وندد ناشطون بموقف السفير، معبّرين عن غضبهم من مقاربته للأمور وانحيازه إلى جانب المحتلين، مجددين تأكيدهم على مساندتهم للقضية الفلسطينية.

وعلّق المدون محمد عزازي على المنشور قائلًا “نفاق مقرف”، بينما كتبت مغردة “الموجع أن هناك ناسًا منا وفينا وعلى ديننا وملتنا ودمنا متعاطفين مع أوكرانيا، وشاركوا بفعاليات الدعم ووقف الحرب ضدهم”.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عملية عسكرية شن خلالها غارات على أهداف في غزة قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار أمس الأحد.

وأسفرت هذه الغارات -وفق وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد 44 مواطنًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء، وإصابة 360 آخرين بجروح مختلفة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعه رفض دولي واسع وعقوبات اقتصادية ضد موسكو.

وتسبب الصراع في نزوح الملايين ومقتل الآلاف من المدنيين، كما خلّف دمارًا واسع النطاق في العديد من المدن والبلدات الأوكرانية.

Utterly disgusting. To think a nation that is currently suffering from a brutal invasion, would condemn another to oppression and happily take the side of the oppressors. I know each embassies are supposed to lick the feet of their host countries to garner support. https://t.co/UYW68WonQ5

— M Teguh A Nasution (@TeguhAriffaiz) August 8, 2022