“أشعر بالتعاطف مع إسرائيل”.. غضب بعد تصريحات سفير أوكرانيا في تل أبيب خلال العدوان على غزة

أثارت تغريدة للسفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيشوك، غضب ناشطين على مواقع التواصل، بسبب إعرابه فيها عن تضامنه مع إسرائيل في عدوانها الأخير على قطاع غزة.

وفي تغريدة نشرتها السفارة الأوكرانية في إسرائيل، قال كورنيشوك “بصفتي أوكرانيًّا تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من أقرب جار لها، أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي”.

وأضاف كورنيشوك “لقد أصبح الإرهاب والهجمات ضد المدنيين من الروتين اليومي للإسرائيليين والأوكرانيين. علينا أن نضع حدًّا لهذا. نصلي من أجل السلام، ونأمل إنهاء التصعيد قريبًا”.

وندد ناشطون بموقف السفير، معبّرين عن غضبهم من مقاربته للأمور وانحيازه إلى جانب المحتلين، مجددين تأكيدهم على مساندتهم للقضية الفلسطينية.

شاركنا التعليق.. السفير الأوكراني لدى إسرائيل: بصفتي أوكرانيا تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من قبل أقرب جار لها، أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي.

لقد أصبح الإرهاب والهجمات ضد المدنيين من الروتين اليومي للإسرائيليين والأوكرانيين. علينا أن نضع حدًا لهذا. pic.twitter.com/pOytYJjqOe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 8, 2022

وعلّق المدون محمد عزازي على المنشور قائلًا “نفاق مقرف”، بينما كتبت مغردة “الموجع أن هناك ناسًا منا وفينا وعلى ديننا وملتنا ودمنا متعاطفين مع أوكرانيا، وشاركوا بفعاليات الدعم ووقف الحرب ضدهم”.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عملية عسكرية شن خلالها غارات على أهداف في غزة قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار أمس الأحد.

وأسفرت هذه الغارات -وفق وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد 44 مواطنًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء، وإصابة 360 آخرين بجروح مختلفة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعه رفض دولي واسع وعقوبات اقتصادية ضد موسكو.

وتسبب الصراع في نزوح الملايين ومقتل الآلاف من المدنيين، كما خلّف دمارًا واسع النطاق في العديد من المدن والبلدات الأوكرانية.

نفاق الغرب وازدواجية معاييره فاقا كل حد..

البشر في اوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) August 7, 2022

الجيفة سفير اوكرانيا يقف مع إسرائيل في عدوانها على أهل غزة الفقراء الأبرياء العزل شيبا وشبابا رضعا وشيوخا

نقول له نحن لسنا مع العدوان على الأبرياء في اوكرانيا ولا نقبل بالتجبر وإظهار العضلات على النساء والشيوخ والاطفال — toufik laglibi (@laglibi) August 8, 2022

🇷🇺 – وكالة تاس الروسية تصف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة "بالاعتداء على الفلسطينيين" وتنشر معاناة الشعب. 🇺🇦 – سفير أوكرانيا لدى تل أبيب يعلن تأييد بلاده الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والذي قُتل فيه أطفال ومدنيون. pic.twitter.com/lxtg3kQRry — 𝐙 (@id7p_) August 7, 2022

لاتعاطف مع #أوكرانيا منذ الأن فصاعدا…

(سفير أوكرانيا بتل أبيب يبدي تعاطفه مع الإسرائيليين)

أبدى السفير الأوكراني في تل أبيب تعاطف بلاده مع العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام. #غزة_تحت_القصف #المسجد_الأقصى — أحمد عبد الجواد Muhammet Ahmet Fatih (@abdgwad_ahmed) August 7, 2022

سفير اوكرانيا عند الصهاينة يعلن تاييد بلاده للهجوم الصهيوني على غزة ولان بلاده تتعرض لهجوم روسي فهي تتفهم موقف الصهاينة لانهم يتعرضون لهجوم ايضا. زيلينسكي هو تعريف الصهيونية. https://t.co/PdjRkK0AUN — Bob Roony (@Bob_Roony) August 7, 2022

إلى كل الكيوت اللي متعاطفين مع اوكرانيا ، ترجموا كلام السفارة الاوكرانيه في الكيان الصهيوني https://t.co/LP1XE3ltPH — Yahya Titi يحيى التيتي (@yehyatt) August 7, 2022

السفير الأوكراني يستنكر الهجوم "الوحشي" ضد ما تسمى بإسرائيل ، ويعتبر المقاومة الفلسطينية عدوان على الإسرائيليين ، إذاً ذوقو من نفس الكأس ولكن بطعم روسي 👊 https://t.co/weFjrgINcd — أبو عيسى (@5erO8d11OQpuZno) August 7, 2022

السفير الأوكراني يستنكر الهجوم "الوحشي" ضد ما تسمى بإسرائيل ، ويعتبر المقاومة الفلسطينية عدوان على الإسرائيليين ، إذاً ذوقو من نفس الكأس ولكن بطعم روسي 👊 https://t.co/weFjrgINcd — أبو عيسى (@5erO8d11OQpuZno) August 7, 2022

Utterly disgusting. To think a nation that is currently suffering from a brutal invasion, would condemn another to oppression and happily take the side of the oppressors. I know each embassies are supposed to lick the feet of their host countries to garner support. https://t.co/UYW68WonQ5 — M Teguh A Nasution (@TeguhAriffaiz) August 8, 2022

السفير الاوكراني في إسرائيل يفغيني كورنيشوك يشعر بالتعاطف مع الشعب الإسرائيلي جراء مايتعرض له من هجوم وحشي على حد قوله .

هذا العمى السياسي لاينم عن مغالطات قلب الموازين وحسب بقدر مايجسد حقيقة العداء التاريخي — علي ابوالقرون الزهراني (@ali11_09) August 8, 2022