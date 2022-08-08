أردوغان: القدس خطنا الأحمر ولا يوجد مبرر لقتل الأطفال والرضع جراء هجمات الاحتلال (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال الرضّع، في إشارة منه إلى هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة.

وأضاف أردوغان، الاثنين، خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ13 “نحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني والإخوة في غزة”.

وتابع “نستخدم علاقاتنا مع إسرائيل التي عادت إلى مسارها الصحيح، للدفاع عن حقوق إخواننا الفلسطينيين، وكذلك مصالح بلادنا”.

#أردوغان: #القدس خطنا الأحمر وموقفنا ثابت برفض الهجمات الإسرائيلية ولا يوجد مبرر لقتل الأطفال والرضع pic.twitter.com/DaCtbCRIyp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 8, 2022

وجدد أردوغان تأكيده أن المسجد الأقصى (القبلة الأولى للمسلمين) يُعد خطًّا أحمر بالنسبة لتركيا.

وأضاف “نعرب خلال اتصالاتنا مع المسؤولين الإسرائيليين عن مدى حساسية قضية القدس، وكذلك مدى الأهمية التي تعطيها تركيا لحل الدولتين وتوفير الأمن والاستقرار والتنمية في فلسطين”.

المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين هو خط أحمر بالنسبة لنا pic.twitter.com/gUcS77lORP — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) August 8, 2022

ومساء الأحد، توصلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وإسرائيل، منهية بذلك 3 أيام من المواجهة العسكرية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ مع حلول الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت غرينتش مساء الأحد.

وخلّف العدوان الذي استمر 3 أيام، خسائر في الأرواح والممتلكات والمنازل والأراضي الزراعية في القطاع.

وعلى مدار الأيام الثلاثة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة.

وبدأ الاحتلال عدوانه على القطاع، باغتيال القائد في سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- تيسير الجعبري، الذي كان في شقة داخل برج بمدينة غزة، يضم شققًا سكنية ومقرات لمؤسسات إعلامية وأهلية.

وخلال تلك العملية أيضًا اغتال جيش الاحتلال، مساء السبت، قائد جنوب غزة في سرايا القدس خالد منصور، بعد استهداف منزل في رفح جنوبي القطاع.

وأسفرت غارات الاحتلال -وفق وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد 44 شخصًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء، وإصابة 360 آخرين بجروح مختلفة.

في المقابل، قصفت سرايا القدس -خلال الأيام الثلاثة- مواقع ومدنًا إسرائيلية برشقات صاروخية وقذائف الهاون.