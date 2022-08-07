هبّ لإنقاذ جيرانه من بين ركام منزلهم في غزة فاستشهد رافعا السبابة (فيديو)

استشهد الشاب الفلسطيني أحمد عفانة خلال محاولته إنقاذ جيرانه من عائلة (أبو جاسر) التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل بأن عفانة استشهد إثر سقوط جدار المنزل عليه خلال محاولته إنقاذ جيرانه من تحت ركام منزلهم.

ولليوم الثالث على التوالي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة المحاصر، والجمعة، اغتالت تيسير الجعبري القيادي في الحركة، ما دفع الجهاد للرد باستهداف تل أبيب ومدن إسرائيلية عدة بصواريخ بعيدة المدى.





وتُظهر صور تداولها ناشطون -عبر منصات التواصل- اللحظات الأخيرة للشهيد عفانة عند وصوله منزل جيرانه المستهدف، وانضمامه لفرق إنقاذ العائلة المنكوبة.

وتداول مغردون صورة للشهيد عفانة لدى وصول جثمانه إلى المستشفى، وهو يرفع إصبع السبابة.

#كتائب_القسام تزف الشهيد المجاهد/ أحمد عفانة الذي استشهد في استهداف منزل لعائلة ابو جاسر في مخيم جباليا.#غزة_العزة pic.twitter.com/uZUx7vHgcH — أدهم أبو سلمية #غزة_العزة 🇵🇸 (@adham922) August 7, 2022

تغطية صحفية: "وداع الشهيد أحمد عفانة الذي استشهد في استهداف جباليا شمال قطاع غزة". pic.twitter.com/aksSIUn1Ty — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 7, 2022

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 31 شهيدًا بينهم 6 أطفال و4 نساء وإصابة 275 آخرين بجراح مختلفة.