موقف بطولي.. فلسطيني هدم منزله لإنقاذ أرواح جيرانه (فيديو)

في موقف إنساني نادر الحدوث، طلب مواطن فلسطيني من السلطات في غزة، هدم منزله لتمكن آليات الدفاع المدني من العبور وإنقاذ جرحى من تحت الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء.

ولم تأت التضحية التي قام بها أشرف القيسي بسبب غناه أو لأنه يملك منزلًا آخر، فهو مواطن يبيع الحلوى على بسطة متنقلة، ويعيل عائلة مكونة من 8 أفراد في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها أبناء قطاع غزة.

وقال القيسي وهو يجلس على ركام منزله “بعد ساعات من محاولة فرق الإنقاذ انتشال الضحايا قررت أن أقترح عليهم هدم بيتي، ما يهمني هو أرواح الناس وإنقاذ المصابين من تحت الركام، فحياة الناس أهم من بيتي”.

في مبادرة إنسانية نادرة،طلب الفلسطيني أشرف القيسي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، من الدفاع المدني هدم منزله من أجل تمكن الآليات من العبور لإنقاذ جرحى من تحت الأنقاض،وانتشال جثامين العديد من الشهداء، لأن المدخل المؤدي للبيت المدمر ضيق جدا، ولا يمكن للآليات أن تصل إليه.#غزة_تحت_القصف — Adnan Abu Amer (@AdnanAbuAmer2) August 7, 2022

وأضاف “حين سألوني أتأذن لنا؟ أجبت على الفور، تفضلوا بالهدم فجيراني تحت الأنقاض، ولا مساحة للتفكير سوى في الأرواح”.

“لم أشاور زوجتي أو أهل بيتي ولم أفكر أين سأذهب بأسرتي؟ كل ما جاء في خاطري أنني فداء لهذه الأرواح، ولا مجال للتفكير سوى في الوقوف بجانب مآسي الناس، فنحن في حرب”، وفقًا لحديثه.

وفي سؤال إلى أين ستذهب بأسرتك؟ أجاب القيسي “إلى حيث يذهب من قصفت بيوتهم، أنا وأسرتي لسنا بأفضل منهم، الحرب علينا جميعًا”.

وختم القيسي والحزن يسيطر على ملامحه “بيتي فداء للوطن وللشهداء، البيت يعوّض لكن الأرواح ثمينة، روحي فداء للوطن”.

وكانت المنطقة التي يسكن فيها القيسي قد تعرضت لقصف إسرائيلي دون إنذار للعائلات التي تسكن.

من جانبها، أعلنت دائرة المؤسسات الخيرية تقديم بدل إيجار ولمدة عام للمواطن القيسي “بعد أن قدّم منزله فداء من أجل وصول آليات الإنقاذ لجيرانه”.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة القيسي الذي ضحى بمنزله، وأشادوا بصموده وما قدمه.

بطل من أبطال هذا الشعب العنيد..

المواطن أشرف القيسي ، يعيش في بيت متواضع وظروف مادية صعبة، يعمل كبائع كعك متجول في مدينة رفح. وافق علي هدم منزله المتواضع وأصبح بلا مأوى لتتمكن معدات الدفاع المدني من الدخول الي مكان الاستهداف وإنقاذ العالقين تحت الركام. https://t.co/9JvtdHSbaL pic.twitter.com/GT1AyGTU2O — Ahmed. (@LafiPalestine) August 7, 2022

🔶 العاصمة| تغطية صحفية:" أشرف القيسي من رفح، وافق على هدم منزله في مدينة رفح لإتاحة الفرصة لانتشال المصابين والشهداء بعد استهداف الاحتلال لأحد المنازل أمس". pic.twitter.com/hPy1TrKOnq — العاصمة – فلسطين (@AlAsimaNews) August 7, 2022

أبكيتني يا أشرف!

أنت إنسان برتبة فدائي… اسم على مسمّى! *أشرف القيسي

بائع كعك في رفح ولكم أن تتخيّلوا ضيق عيشه

قَبِل ليلة أمس هدم منزله المتواضع لتسهيل وصول المعدات إلى مكان المجزرة في حيّ الشعوث المكتظ حيث تواصلت جهود الإنقاذ ثماني ساعات#غزة_تحت_القصف #غزة_تحت_القصف_الآن https://t.co/uj0hZ5CXBX — Katia Nasser كاتيا ناصر (@katyushia2) August 7, 2022

هؤلاءِ قومي، فافخري يا عرب !

هذا الغَزِّيّ أشرف القيسي، يعملُ في بيع الخبزِ على بسطةٍ متنقلة في مدينة رفح، قُصِفَ بيتُ جاره، والضحايا تحت الأنقاض، ولأنّ بيته يمنع من وصول المعدات وانتشال الضحايا، وافق على هدم منزله قائلاً: انت لسا بتستشيرني يلّا هِدّ.

الله يجزيه من حيث لايحتسب pic.twitter.com/8ZKeRmjVjn — لينا ❤️ (@beelina9) August 7, 2022

#أشرف_القيسي هو الذي طلب هدم منزله في #غزة لانقاذ من سقطوا نتيجة القصف الهمجي الصهيوني على المدنيين من تحت الانقاض.

فالاحتلال يستخدم أسلحة متطورة تسحب المباني نحو الأسفل والطواقم الطبية تعاني من نقص في معدات الإنقاذ.

فتبرع الشاب بتدمير منزله من أجل تسهيل عمليات رفع الأنقاض. — إيمان شمس الدين (@eshamseddin) August 7, 2022