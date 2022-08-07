سياسة

موقف بطولي.. فلسطيني هدم منزله لإنقاذ أرواح جيرانه (فيديو)

الفلسطيني أشرف القيسي (مواقع التواصل)
7/8/2022

في موقف إنساني نادر الحدوث، طلب مواطن فلسطيني من السلطات في غزة، هدم منزله لتمكن آليات الدفاع المدني من العبور وإنقاذ جرحى من تحت الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء.

ولم تأت التضحية التي قام بها أشرف القيسي بسبب غناه أو لأنه يملك منزلًا آخر، فهو مواطن يبيع الحلوى على بسطة متنقلة، ويعيل عائلة مكونة من 8 أفراد في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها أبناء قطاع غزة.

وقال القيسي وهو يجلس على ركام منزله “بعد ساعات من محاولة فرق الإنقاذ انتشال الضحايا قررت أن أقترح عليهم هدم بيتي، ما يهمني هو أرواح الناس وإنقاذ المصابين من تحت الركام، فحياة الناس أهم من بيتي”.

وأضاف “حين سألوني أتأذن لنا؟ أجبت على الفور، تفضلوا بالهدم فجيراني تحت الأنقاض، ولا مساحة للتفكير سوى في الأرواح”.

“لم أشاور زوجتي أو أهل بيتي ولم أفكر أين سأذهب بأسرتي؟ كل ما جاء في خاطري أنني فداء لهذه الأرواح، ولا مجال للتفكير سوى في الوقوف بجانب مآسي الناس، فنحن في حرب”، وفقًا لحديثه.

وفي سؤال إلى أين ستذهب بأسرتك؟ أجاب القيسي “إلى حيث يذهب من قصفت بيوتهم، أنا وأسرتي لسنا بأفضل منهم، الحرب علينا جميعًا”.

وختم القيسي والحزن يسيطر على ملامحه “بيتي فداء للوطن وللشهداء، البيت يعوّض لكن الأرواح ثمينة، روحي فداء للوطن”.

وكانت المنطقة التي يسكن فيها القيسي قد تعرضت لقصف إسرائيلي دون إنذار للعائلات التي تسكن.

من جانبها، أعلنت دائرة المؤسسات الخيرية تقديم بدل إيجار ولمدة عام للمواطن القيسي “بعد أن قدّم منزله فداء من أجل وصول آليات الإنقاذ لجيرانه”.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة القيسي الذي ضحى بمنزله، وأشادوا بصموده وما قدمه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية