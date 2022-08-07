مجزرة إسرائيلية في رفح.. انتشال جثامين 7 شهداء بينهم فتى وامرأتان (فيديو)

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح الأحد، إن طواقمها انتشلت جثامين 7 أشخاص بينهم فتى وامرأتان، من منزل قصفته مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مساء السبت.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البُزُم انتهاء أعمال إجلاء جميع من كانوا في المنزل الذي دمرته مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس ساكنيه الليلة الماضية في حي الشعوت بمخيم رفح جنوبي قطاع غزة، حيث استمر عمل فرق الإنقاذ ما يزيد على 8 ساعات من العمل المتواصل.

#صور | لحظة انتشال جثمان الشهيد الثالث من تحت أنقاض المنزل المستهدف برفح جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/jj7VeJ62gB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 7, 2022

وأضاف “تم انتشال 7 شهداء بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عامًا وامرأتان”، بينما رصدت مقاطع فيديو لوسائل إعلام فلسطينية صعوبة عملية الإنقاذ.

#شاهد| انتشال جثماني سيّدة وابنها من تحت أنقاض البيت الذي قصفه الاحتلال في رفح قبل ساعات. pic.twitter.com/ZmrNgR2UPC — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 6, 2022

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المنزل بغرض اغتيال خالد منصور، أحد أبرز قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأكدت سرايا القدس، صباح الأحد، نبأ اغتيال إسرائيل لمنصور.

وقالت في بيان “نزف شهيدنا القائد الكبير خالد سعيد منصور، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية، الذي ارتقى جراء غارة صهيونية استهدفته مساء أمس بمدينة رفح”.

وذكرت سرايا القدس أن الغارة تسببت في استشهاد اثنين آخرين من أفرادها، هما زياد المدلل ورأفت شيخ العيد.

ويُعد هذا ثاني اغتيال تقوم به إسرائيل لقيادي في حركة الجهاد الإسلامي داخل قطاع غزة خلال يومين، بعد استشهاد تيسير الجعبري القيادي البارز في سرايا القدس الجمعة.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن شهداء وجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتواصل سرايا القدس إطلاق رشقات صاروخية وقذائف هاون تجاه مواقع ومدن إسرائيلية.