مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويعتدون على المصلين بحماية من جنود الاحتلال (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى، اليوم الأحد، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر في القدس إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بكثافة منذ ساعات الصباح على شكل مجموعات، كما رافقت أعداد كبيرة من جنود الاحتلال المستوطنين أثناء اقتحاماتهم عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

واعتدت شرطة الاحتلال على المصورين الصحفيين والحاضرين في ساحات الأقصى خاصة بعد اقتحام عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير واستفزازه للمصلين.

وقالت الأوقاف الإسلامية بالقدس إن أكثر من 1700 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية.

واعتدت شرطة الاحتلال على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص وسحلته وأخرجته بالقوة خارج المسجد الأقصى.

وذكرت مراسلة الجزيرة أن شرطة الاحتلال توعدت جميع الموجودين في ساحات الأقصى المبارك.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لاعتداء المستوطنين على الأهالي قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى.

شاهد|مستوطنون يعتـــ.دون على الأهالي قرب باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/nxBHDCL6TF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 7, 2022

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين إلى الأقصى، الذين حضر العشرات منهم إلى المسجد، وهتفوا “الله أكبر”، رفضًا للاقتحامات.

وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى تنظيم اقتحامات كثيفة للمسجد الاقصى بمناسبة ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”.

وأثناء الاقتحامات دوّت صفارات الإنذار بالقدس في إشارة إلى إطلاق صواريخ على المدينة.

وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- اليوم الأحد، إنها قصفت مدينة القدس برشقة صاروخية.