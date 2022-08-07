نصر الله: حزب الله على تواصل مع حركة الجهاد ويد المقاومة ستكون هي العليا (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن ما حصل في غزة، أمس واليوم، هو “عدوان إسرائيلي واضح ومكشوف وجريمة مباشرة”.

وأضاف في كلمة متلفزة، مساء السبت “واضح أن العدو أخطأ التقدير -على عادته- إذ ظنوا أن المقاومة لن ترد بعد اغتيال القيادي تيسير الجعبري، تأسيسًا على الظروف والأوضاع القاسية والمناخات السائدة الآن في المنطقة”.

واستطرد “نحن في حزب الله نتابع ما يجري ساعة بساعة، وعلى تواصل دائم مع إخواننا في قيادة حركة الجهاد الإسلامي وقيادة حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، ونعتقد أن يد المقاومة ستكون هي العليا”.

وتابع نصر الله “من حق الشعب الفلسطيني والمقاومة وحركة الجهاد أن ترد على هذا الاعتداء بالوسائل التي تراها مناسبة”.

وقال نصر الله “رد المقاومة يجب أن يكون موضع تأييد ومساندة من الجميع، بالحد الأدنى المساندة المعنوية والسياسية والإعلامية”.

وأضاف “يتعين على كل شريف في العالم أن يدين العدوان الإسرائيلي، وكل ساكت عن إدانة هذه الجريمة مدان”، وفق تعبيره.

لحظة بلحظة.. 24 شهيدا بينهم 6 أطفال منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو) لتخطي الحجب | https://t.co/8ukdsRwSNthttps://t.co/pctXdxZnys — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2022

وفي السياق، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

وردّت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد- بإطلاق رشقات صاروخية وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 24 شهيدًا.

وقالت الوزارة إن من بين الشهداء 6 أطفال وامرأتين إحداهما (23 عامًا) والأخرى مُسنّة، بجانب إصابة 215 شخصًا بجروح متفاوتة منهم 96 طفلًا و30 امرأة و12 مسنًّا.