غزة.. الجهاد الإسلامي تعلن وقف إطلاق النار قبل منتصف ليل الاثنين

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، وقف إطلاق النار بدءًا من الساعة 11:30 مساء اليوم الأحد، بعد ثلاثة أيام من قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان من المفترض أن تبدأ هدنة وقف إطلاق النار في تمام الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش (الثامنة بتوقيت فلسطين)، لكن أرجئت لوقت متأخر من مساء اليوم.

يأتي ذلك بعد تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، منذ الجمعة، واغتياله تيسير الجعبري وخالد منصور القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، ما دفع الجهاد للرد باستهداف تل أبيب ومدن إسرائيلية عدة بصواريخ بعيدة المدى.

قوات الاحتلال حذرتهم من صواريخ المقاومة.. لحظة هروب عضو الكنيست عن حزب الليكود ووزير العدل الإسرائيلي السابق أمير أوحانا في مدينة #سديروت pic.twitter.com/S0Qup3JVrO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2022

وفي القاهرة، دعت مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل عند الساعة الحادية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي.

وقبل قليل، قال محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية في الجهاد الإسلامي إن الاتفاق على تطبيق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي سيدخل حيز التنفيذ خلال ساعات.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر أن الوسيط المصري هو الذي سيعلن وقت بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، وتوقع أن يكون ذلك خلال هذه الليلة.

وتابع “جرى الاتفاق مع الوسيط المصري على صيغة للعمل من أجل إطلاق سراح السعدي والعواودة”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 43 شهيدًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء وإصابة 311 آخرين بجراح مختلفة.