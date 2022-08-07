انطلاق صفارات الإنذار في القدس المحتلة للمرة الأولى منذ بداية العدوان على غزة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عن “دوي صفارات الإنذار في منطقة القدس”. ونقل فيديو التقطه مستوطن إسرائيلي صوت الصفارات التي دوت صباح الأحد، للمرة الأولى منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة الجمعة.

وأظهر الفيديو انطلاق صواريخ في سماء القدس المحتلة، قالت وسائل إعلام فلسطينية إنها صواريخ المقاومة وهي تستهدف منطقة أبو غوش المحتلة.

ووفق مراسل القناة 13 الإسرائيلية، فقد أطلقت سرايا القدس نحو 580 صاروخًا منذ بدء العدوان.

وقالت مصادر إسرائيلية، السبت، إن نحو 20 إسرائيليًّا أصيبوا بجروح طفيفة، أثناء هروبهم إلى الملاجئ للاحتماء من الصواريخ.

وتُواصل سرايا القدس إطلاق رشقات صاروخية وقذائف هاون باتجاه المدن والمواقع العسكرية الإسرائيلية، ردًّا على استمرار العدوان على قطاع غزة.

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في #القدس لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية pic.twitter.com/hSWC6xSeDU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2022

وكانت آخر ضربات سرايا القدس الصاروخية موجّهة نحو مدينة القدس المحتلة (وسط) وسديروت (جنوب).

وتُواصل المقاتلات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي (الأحد).

وبدأ جيش الاحتلال مساء الجمعة عدوانه على قطاع غزة باغتيال القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري، الذي كان في شقة داخل برج بمدينة غزة، يضم شققًا سكنية ومقرات لمؤسسات إعلامية وأهلية.

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، قائد جنوب غزة في سرايا القدس خالد منصور، بعد استهداف منزل في رفح جنوبي القطاع.

وأسفر قصف المنزل عن استشهاد 6 فلسطينيين آخرين بينهم فتى وامرأتان، وإصابة العشرات، بجانب تدمير عدد من المنازل الملاصقة له مباشرة، والتسبب في أضرار كبيرة بمنازل أخرى مجاورة.

من جانب آخر، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي السبت، إن “العدوان الإسرائيلي المتواصل تسبب بوقوع أضرار في 650 وحدة سكنية، بينها 45 وحدة لم تعد صالحة للسكن”.