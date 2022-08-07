الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من كارثة نووية في أوكرانيا

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خطر وقوع كارثة نووية تهدد أوكرانيا ومحيطها، بسبب الأنشطة العسكرية قرب محطة زابوريجيا النووية.

وقال رئيس الوكالة رافائيل ماريانو غروسي في بيان، أمس السبت، إن القصف الذي شهده محيط المحطة المذكورة كان مقلقًا للغاية، وإن الهجوم المذكور يشير إلى خطر حقيقي لوقوع كارثة نووية تهدد الصحة العامة في أوكرانيا ومحيطها.

وأشار إلى أنه تلقى معلومات من المسؤولين الأوكرانيين والروس بشأن تطورات الجمعة، وأن المسؤولين الأوكرانيين أبلغوه بوجود أضرار طفيفة في أجزاء من المنشأة، لكن لم يلحق أي ضرر بالمفاعلات، ولم يكن هناك تسرب إشعاعي.

وأوضح غروسي أن أي عمل عسكري يهدد سلامة وأمن محطة زابوريجيا يُعد أمرًا غير مقبول على الإطلاق، وينبغي تجنبه بأي ثمن كان، وأن أي استخدام للأسلحة النارية يستهدف المنشأة أو خارجها سترقى إلى مستوى اللعب بالنار يمكن أن يؤدي إلى كارثة قد تكون لها عواقب وخيمة.

وأضاف “أشعر بقلق بالغ بشأن قصف يوم أمس لأكبر محطة للطاقة النووية في أوربا، هذا يشير إلى وجود خطر حقيقي لوقوع كارثة نووية في أوكرانيا وحولها يمكن أن تهدد الصحة العامة والبيئة”.

وحث غروسي -الذي يقود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة- جميع الأطراف في النزاع الأوكراني على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس” في محيط المحطة.

كان قصف قد أصاب، الجمعة، خطوط كهرباء عالية القدرة داخل مجمع المحطة، مما دفع مشغليها إلى فصل أحد المفاعلات على الرغم من عدم رصد أي تسرب إشعاعي.

اتهامات متبادلة

وألقت شركة إنيرغواتوم الأوكرانية للطاقة النووية التابعة للدولة بمسؤولية الأضرار التي لحقت بمحطة زابوريجيا على قصف روسي، بينما اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بقصف المحطة، قائلة إن الصدفة كانت وراء عدم حدوث تسرب إشعاعي.

وقال غروسي “هذا العمل العسكري الذي هدد سلامة وأمن محطة زابوريجيا غير مقبول على الإطلاق ويجب تجنبه بأي ثمن”.

وفرضت روسيا سيطرتها على المحطة المذكورة في 4 مارس/آذار الماضي، لكنها لا تزال تعمل تحت إدارة فنيين أوكرانيين، ويشهد محيط المحطة هجمات جوية تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأنها.

وتُعد محطة زابوريجيا بجنوب شرقي أوكرانيا أكبر منشأة للطاقة النووية في أوربا، وتوفر المحطة التي تضم 6 مفاعلات نووية نحو 20% من إجمالي الكهرباء في أوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 5700 ميغاواط /ساعة.