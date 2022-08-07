الدفاع المدني في غزة: نواجه صعوبات كبيرة ونقصًا حادًّا في معدات الإنقاذ (فيديو)

طالبت مديرية الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بإمدادها بمعدات الإنقاذ اللازمة لأداء مهامها في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي لليوم الثالث على التوالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية محمود بصل، خلال مؤتمر صحفي عقده بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، إن مديريته تواجه نقصًا حادًّا في معدات الإنقاذ اللازمة لأداء أعمالها.

وأضاف “المعدات الموجودة لا ترقى إلى حجم الدمار الكبير الذي تعرّض له شعبنا خلال العدوان، وطواقم الدفاع المدني عملت خلال أيام العدوان باستخدام معدات متواضعة، وواجهت صعوبات كبيرة خلال العمل”.

وأوضح أن الطواقم قضت ساعات طويلة في بعض مهمات الإنقاذ بسبب نقص المعدات.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد ذكرت في مناسبات مختلفة، أنها تواجه عجزًا حادًّا في المعدات والآلات والمركبات اللازمة لأداء أعمالها، التي تقول إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخولها قطاع غزة.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

وأسفرت هذه الغارات -وفق وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد 31 بينهم 6 أطفال و4 نساء، وإصابة 253 آخرين بجروح متفاوتة.

في المقابل، تواصل سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد- إطلاق رشقات صاروخية وقذائف هاون باتجاه مواقع الاحتلال المحاذية لقطاع غزة.