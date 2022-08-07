إسرائيل وصفت اغتياله بالإنجاز غير العادي.. من هو الشهيد خالد منصور القيادي في سرايا القدس؟

أكدت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- صباح اليوم الأحد، نبأ اغتيال الاحتلال الإسرائيلي خالد منصور أحد أبرز قادتها بغارة استهدفته في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان “نزف شهيدنا القائد الكبير خالد سعيد منصور، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية، الذي ارتقى جراء غارة صهيونية استهدفته مساء أمس بمدينة رفح”.

وأضاف البيان “دماء الشهداء لن تضيع هدرًا، والمجاهدون لن يدعوا هذه الدماء تجف قبل أن يدكوا بصواريخهم مستوطنات العدو ويذيقوه بأسهم، ويجعلوه يتجرع مرارة الندامة على ما اقترفت يداه من إرهاب وقتل للأبرياء واستباحة للأرض والدماء”.

تغطية صحفية: "أبناء الشهيد خالد منصور يبكون والدهم الذي اغتاله الاحتلال مساء أمس في رفح". pic.twitter.com/8B82tLz89o — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 7, 2022

إنجاز غير عادي

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، أمس السبت، أنه اغتال منصور إثر استهدافه في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن اغتيال منصور “إنجاز غير عادي وجهد عملي ومنظم”.

ويُعد هذا ثاني اغتيال تقوم به قوات الاحتلال لقيادي في حركة الجهاد الإسلامي داخل قطاع غزة خلال يومين، بعد قتلها تيسير الجعبري القيادي البارز في سرايا القدس الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن طواقمها انتشلت جثامين 7 أشخاص، بينهم طفل (14 عامًا) وامرأتان، من المنزل الذي تم استهداف منصور فيه بمدينة رفح.

من هو خالد منصور؟

قائد المنطقة الجنوبية في الجناح العسكري لحركة الجهاد، ومن أوائل مؤسسي مجموعات سرايا القدس في قطاع غزة.

كان مشرفًا على تنفيذ العديد من العمليات الجهادية التي خاضتها سرايا القدس ضد العدو.

تعرّض لمحاولات اغتيال باءت جميعها بالفشل أخطرها عام 2014.

التحق بالجناح العسكري للحركة عام 1988، الذي كان يُعرف آنذاك باسم القوى الإسلامية المجاهدة (قسم).

يُعد العقل المدبر للعمليات الاستشهادية خلال انتفاضة الأقصى (2000-2005).

كان مسؤولًا عن تطوير البنية التحتية لسرايا القدس، خاصة في مجال تصنيع الصواريخ المحلية.

تتهم إسرائيل منصور بالإشراف على العديد من الهجمات التي شنتها سرايا القدس ضدها خلال السنوات الماضية.

حماس تنعى منصور

من جانبها، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا قالت فيه “ننعى الشهيد القائد خالد سعيد منصور (أبو الراغب) وإخوانه الأبطال شهداء سرايا القدس البررة، وكل شهداء شعبنا الأطهار الذين ارتقوا إثر عدوان صهيوني غادر”.

وأضافت حماس “دماء الشهداء ستظل نورًا لمواكب المجاهدين من أبناء شعبنا، ولعنة تطارد العدو الصهيوني الغادر، ولن تزيد مقاومتنا إلا عزيمة وإصرارًا على المضي حتى تحرير المسجد الأقصى المبارك، وتحقيق آمال شعبنا في التحرير والعودة”.