وزارة الصحة في غزة: الوضع الصحي في أسوأ حالاته وسنضطر لوقف الخدمات خلال 72 ساعة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة في غزة بدء العد التنازلي لوقف الخدمات في مستشفيات الوزارة خلال 72 ساعة، بسبب توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم لمكتب الإعلام الحكومي بغزة. وأعلنت الوزارة وقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات الجراحية لإعطاء الفرصة أمام الطواقم الطبية لإجراء العمليات الطارئة لضحايا العدوان الإسرائيلي.

وقال الدكتور أشرف القدرة في بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة إن الوضع الصحي بالقطاع في أسوأ حالاته في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وإغلاق المعابر. كما أعلن القدرة ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي إلى 15 بينهم طفلة وامرأة وإصابة 114 بجروح مختلفة.

من جانبه قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور مدحت عباس إن الاحتلال استهدف أحد المنازل وسجلت 4 إصابات تم تحويلها إلى مستشفى الشفاء.

وقال عباس في حديث مع الجزيرة مباشر إن الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة في ضرب البيوت الآمنة وضرب المدنيين، وأعلن عن استشهاد أحد المواطنين في خان يونس.

وعن الوضع الصحي في القطاع قال عباس إن وزارة الصحة لم تتعاف بعد من أزمة كوفيد، ويوجد نقص شديد في الأدوية والمستهلكات الطبية ومستلزمات المختبرات.

وقال إن الاحتلال يمنع وصول أجهزة طبية مهمة مثل أجهزة الأشعة لتصوير المرضى، وهناك نحو 24 جهازا يمنع الاحتلال دخولها إلى القطاع، كما أن هناك العديد من الأجهزة المتعطلة التي تحتاج إلى صيانة وإصلاح في الخارج ويمنع الاحتلال خروجها.

وأشار عباس إلى الحصار المفروض على القطاع وانقطاع التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى اعتماد المستشفيات على المولدات الكهربائية، وهو ما يعني وجود عجز بنحو نصف مليون لتر من الوقود يمثل الاحتياجات الشهرية.