سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية جديدة تجاه تل أبيب ومدن إسرائيلية (فيديو)

أطلقت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- رشقات صاروخية جديدة باتجاه تل أبيب ومدن إسرائيلية عدة، السبت، في اليوم الثاني من العدوان على قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن سرايا القدس، السبت، إنها أطلقت رشقات صاروخية كبيرة باتجاه كل من تل أبيب وأسدود وعسقلان وسط وجنوبي إسرائيل، إلى جانب بلدة سديروت المحاذية لقطاع غزة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب ومحيطها بعد رصد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار.

يأتي ذلك بينما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 15 بينهم طفلة، بجانب إصابة 125 فلسطينيًّا خلال 24 ساعة مع تواصل غارات إسرائيل على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة الجهاد الإسلامي.





وواصلت طائرات حربية إسرائيلية شن غارات متقطعة استهدفت منازل سكنية ومواقع تدريب إلى جانب أراضٍ زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنه رصد تضرر 650 وحدة سكنية ما بين هدم كلي وجزئي جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وبدأت جولة العدوان الأخير في غزة، عصر أمس، بعملية اغتيال إسرائيلية استهدفت القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري داخل برج سكني بدعوى تخطيطه لعمليات ضد إسرائيل.