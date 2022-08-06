تقديرات مخابراتية بريطانية: الحرب في أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم السبت، إن الحرب الروسية في أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة.

وأضافت أن معظم القتال تحول إلى جبهة يصل طولها إلى نحو 350 كيلومترا تمتد في جنوب غرب البلاد بالقرب من زابوريجيا إلى خيرسون بمحاذاة نهر دنيبر.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر إنه يكاد يكون من المؤكد أن القوات الروسية تحتشد في جنوب أوكرانيا، استعدادًا لصدّ هجوم مضاد أو شنّ هجوم محتمل.

وتستمر قوافل طويلة من الشاحنات العسكرية والدبابات والمدفعية والأسلحة الروسية القادمة من منطقة دونباس الأوكرانية، في التوجّه صوب جنوب غرب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث يومي أن مجموعات تكتيكية، تضم ما بين 800 و1000 جندي، تم نشرها في شبه جزيرة القرم، ومن شبه المؤكد استخدامها لدعم القوات الروسية في منطقة خيرسون.

وقالت إن القوات الأوكرانية تستهدف الجسور ومستودعات الذخيرة وخطوط السكك الحديدية بوتيرة متزايدة في المناطق الجنوبية، بما في ذلك خط السكك الحديدية المهم استراتيجيا الذي يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا، أمس الجمعة الاتهامات بشن ضربات قرب مفاعل في محطة زابوريجيا النووية التي تعدّ أكبر محطة من نوعها في أوربا.