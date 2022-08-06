سياسة

استشهد والده عام 2002.. نعي واسع لرياضي فلسطيني استشهد في العدوان الأخير على غزة

"قدوم" من اللاعبين المميزين بفريق الكاراتيه وقد شارك في العديد من البطولات الرياضية
6/8/2022-|آخر تحديث: 6/8/202209:21 PM (مكة المكرمة)

أعلن نادي الزيتون الرياضي الفلسطيني للكاراتيه، اليوم السبت، استشهاد لاعبه يوسف قدوم، بغارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.

وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك نعى النادي “أحد لاعبي فريق الكاراتيه الشهيد يوسف قدوم، الذي ارتقى إلى العلياء مساء اليوم بفعل الغارات الاسرائيلية على غزة”.

وأوضح النادي أن قدوم من اللاعبين المميزين بفريق الكاراتيه وقد شارك في العديد من البطولات الرياضية.

وقدّم المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني تعازيه لعائلة الفقيد، وأدان “سلسلة الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني” تجاه الشعب الفلسطيني عامة والرياضيين بصفة خاصة، وفقًا لمواقع فلسطينية.

ويوسف هو نجل الشهيد سليمان قدوم، الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2002 قرب مستوطنة نتساريم جنوبي غزة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ عصر الجمعة، عملية عسكرية على قطاع غزة، تسببت في استشهاد 15 فلسطينيًّا بينهم طفلة، حسب وزارة الصحة.

وأعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان السبت، إطلاق رشقات من الصواريخ وقذائف الهاون في إطار ردها على العملية العسكرية.

وحتى الآن، تم إطلاق نحو 200 صاروخ على مستوطنات وبلدات في جنوبي ووسط إسرائيل بما في ذلك مدن قرب تل أبيب، أسقطت منظومة “القبة الحديدية” المضادة للصواريخ 95% منها، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وتفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع استشهاد الرياضي الفلسطيني، وذكروا مناقبه ومناقب والده الذي استشهد أيضًا برصاص قوات الاحتلال.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي