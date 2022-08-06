استشهد والده عام 2002.. نعي واسع لرياضي فلسطيني استشهد في العدوان الأخير على غزة

أعلن نادي الزيتون الرياضي الفلسطيني للكاراتيه، اليوم السبت، استشهاد لاعبه يوسف قدوم، بغارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.

وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك نعى النادي “أحد لاعبي فريق الكاراتيه الشهيد يوسف قدوم، الذي ارتقى إلى العلياء مساء اليوم بفعل الغارات الاسرائيلية على غزة”.

وأوضح النادي أن قدوم من اللاعبين المميزين بفريق الكاراتيه وقد شارك في العديد من البطولات الرياضية.

وقدّم المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني تعازيه لعائلة الفقيد، وأدان “سلسلة الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني” تجاه الشعب الفلسطيني عامة والرياضيين بصفة خاصة، وفقًا لمواقع فلسطينية.

ويوسف هو نجل الشهيد سليمان قدوم، الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2002 قرب مستوطنة نتساريم جنوبي غزة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ عصر الجمعة، عملية عسكرية على قطاع غزة، تسببت في استشهاد 15 فلسطينيًّا بينهم طفلة، حسب وزارة الصحة.

وأعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان السبت، إطلاق رشقات من الصواريخ وقذائف الهاون في إطار ردها على العملية العسكرية.

وحتى الآن، تم إطلاق نحو 200 صاروخ على مستوطنات وبلدات في جنوبي ووسط إسرائيل بما في ذلك مدن قرب تل أبيب، أسقطت منظومة “القبة الحديدية” المضادة للصواريخ 95% منها، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وتفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع استشهاد الرياضي الفلسطيني، وذكروا مناقبه ومناقب والده الذي استشهد أيضًا برصاص قوات الاحتلال.

عندما كنت أعمل معلماً في الشجاعية، عايشت #يوسف_قدوم، طالباً خجولاً، يأسر القلب، كتبت اسمه في تقرير صحفي مع أسماء الشهداء عصر اليوم، دون أن أتذكره، اعتقدت دائماً أن طلابي صغار، على العمل والسفر والزواج، وأيضاً صغارٌ على الموت، لكنني عندما نظرت في عيونه، لم أخطئه.

– يوسف فارس pic.twitter.com/DgknmVYvPS — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 6, 2022

الشهيد يوسف سلمان قدوم

ابن الشـهيد سلمان قدوم هذا شعب مقـاوم أبًا عن جدٍّ، تجري في عروقه دماء ليست له.

حتى نظرة الشهـداء فيه مختلفة، ملامحهم مختلفة!

إنهم ليسوا بشرًا، إنهم كائنات فوق كل وصفٍ، وأعظم من كل صورة💔#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/4mG1qQBoSF — سلطان بكر #غزة 🇵🇸 (@Sultan_Baker) August 5, 2022

في السابق الشـ ـهيد سلمان قدوم

واليوم يلحق به ابنه الشـ ـهيد يوسف سلمان قدوم وابنته آلاء ذات الأعوام الخمسة

الاب والابن والحفيدة شهداء

هذا الأمر لايحدث الا في غزة.. pic.twitter.com/7ZWYrc5ehc — عطايا جمال (@abujamal48) August 5, 2022

الشهيد يوسف سلمان قدوم الذي استشهد اليوم، لاعب كاراتيه في نادي حي الزيتون للكاراتيه ووالده شهيد سبقه في الشهادة. #غزة pic.twitter.com/cxYDbCrQTc — Yasser (@yasserashour95) August 5, 2022

أجر دمعتي بين الصور وأُقلّب قلبي على شوّاية الذكريات.

مثل كل فقد نقنع أنفسنا أن الأخبار كلها كاذبة، ونواسي قلوبنا بما تبقى من ذكرياتهم، علها تنجح في أن نخدعنا.

رحم الله الصديق الودود يوسف قدوم pic.twitter.com/3flnZi41Jw — نورالدين حجاج 𓂆 🇵🇸 (@Nooraldenhajjaj) August 6, 2022

شهيد ابن شهيد| عام 2002 ارتقى الشاب سلمان قدوم من حي الشجاعية شهـ ـيدًا تاركًا خلفه طفلًا عمره 4 سنوات. كَبُر يوسف ولمّا صار بعمر أبيه ارتقى البارحة سائرًا على درب أبيه وخُطاه. pic.twitter.com/4ngq1CAaDL — ق.ض 𓂆 (@jalestinian2) August 6, 2022

"يوسف سلمان قدوم" شاب فلسطيني كان عمره 4 أعوام عندما قتل الاحتلال والده في عام 2002 وكان والده في العشرينيات من عمره.. وعندما وصل يوسف إلى العشرينيات من عمره قتله الاحتلال يوم أمس في عدوانه المستمر على قطاع #غزة.. لحق يوسف بأبيه سلمان مقبلا غير مدبر…#غزة_تحت_القصف#غزة_تقاوم pic.twitter.com/W9455JxtYi — رضوان الأخرس (@rdooan) August 6, 2022

الشهيـ.ـيد بإذن الله يوسف سليمان قدوم الله يتقبله pic.twitter.com/R9WMqSghuS — ق.ض 𓂆 (@jalestinian2) August 5, 2022

"شهداؤنا ليسوا أرقام"

إحدى عشر قمرًا من غزة أناروا سمائها منذ بداية العدوان..

تيسير الجعبري، فضل مصطفى زعرب، يوسف سلمان قدوم، محمد البيوك، عماد شلح، سلامة عابد، الطفلة الاء قدوم، دنيانا العمور، محمد المدهون، احمد عزام، تميم حجازي.#غزة_تحت_القصف#غزه_تقاوم#لجنة_القدس_JUST pic.twitter.com/krHPgAEEgG — لجنة القدس – JUST (@alqudsjust) August 6, 2022