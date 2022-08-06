أردوغان: تركيا ستدفع ثمن جزء من الغاز الروسي بالروبل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبدأ دفع ثمن جزء من وارداتها من الغاز الطبيعي الروسي بعملة الروبل.

وأعلن الكرملين ذلك في بيان مساء الجمعة، بعد أكثر من 4 ساعات من المحادثات بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي على البحر الأسود.

وتقود الولايات المتحدة جهودًا دولية لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا ردًّا على حربها على أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي.

وحاولت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، البقاء على الحياد في الصراع بسبب اعتمادها الكبير على الطاقة الروسية.

وكانت روسيا مصدر نحو 25% من واردات تركيا من النفط و45% من مشترياتها من الغاز الطبيعي العام الماضي.

وقال أردوغان لصحفيين أتراك خلال رحلة العودة من سوتشي “نحن بابنا مفتوح للجميع”. وأضاف “من الأمور الجيدة التي حدثت في زيارة سوتشي هو أننا اتفقنا مع بوتين على مسألة الدفع بالروبل”.

وتابع “بما أننا سنقوم بهذه التجارة بالروبل، فإن ذلك سيدر الأموال على تركيا وروسيا”.

ومن شأن تجنب دفع ثمن الغاز بالدولار مساعدة تركيا على حماية احتياطاتها المتناقصة من العملة الصعبة.

وتحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي الضغط على مستوردي الطاقة الروسية لعدم الدفع بالروبل بهدف الحد من قدرة موسكو على شن حربها ضد أوكرانيا.

وأشار أردوغان إلى أنه أعرب مرة أخرى عن استعداد تركيا لاستضافة لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لإيجاد حل دبلوماسي.

وعن اتفاقية شحن الحبوب التي تمت برعاية تركيا، أكد أردوغان وجود نحو 20 سفينة بانتظار دورها لشحن الحبوب من أوكرانيا.

كما لفت إلى أن الجانب الروسي طلب من تركيا التوسط لتصدير سلع من روسيا أيضًا، موضحًا أن الوزارات التركية المعنية -وعلى رأسها وزارة التجارة- تقوم بما يلزم في هذا الإطار.​​​​​​​