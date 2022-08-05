مقتل 18 سودانيا في كمين على الحدود مع تشاد (فيديو)

أعلنت وكالة الأنباء السودانية مقتل 18 مواطنًا في المنطقة الحدودية مع تشاد بولاية غرب دارفور غربي البلاد، أمس، على يد “خارجين على القانون” من تشاد.

وأفادت الوكالة الرسمية أن مواطني الجنينة شيعوا جثامين 18 شخصًا قتلوا، الخميس، بمنطقة بير سليبة في محلية سربا بولاية غرب دارفور.

وأضافت أن الضحايا سقطوا إثر كمين تعرضوا له أثناء تتبعهم أثر إبل نهبها “متفلتون تشاديون”، الأربعاء.

بدوره، طالب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان حميدتي، المواطنين في المنطقة بضبط النفس حتى تستطيع الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوقهم، وفق ما نقلته (سونا).

وشدّد على أن هناك قرارات حاسمة ستتخذ بشأن الحدود خلال الاجتماع الطارئ للجنة الأمن والدفاع (أعلى هيئة أمنية بالبلاد)، يعقد اليوم الجمعة، على ضوء التطورات الأمنية التي حدثت مساء الخميس.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أكثر عن الحادث أو المواطنين التشاديين المتورطين فيه.

وتربط بين تشاد وإقليم دارفور حدود جغرافية وتداخل قبلي بين سكان المناطق الحدودية.