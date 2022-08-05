قطر تدين “بشدة” العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، الذي أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.

وشددت الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، الجمعة، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

وجددت موقف دولة قطر الثابت من “عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية”.

بيان | قطر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/WmQWjidCEd — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 5, 2022

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد شهداء هجمات جيش الاحتلال على قطاع غزة إلى 10، بينهم طفلة (5 أعوام).

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي استشهاد القيادي العسكري في سرايا القدس تيسير الجعبري، في أحد الغارات التي شنها جيش الاحتلال على القطاع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ الجمعة شن غارات على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

تشييع مؤثر للطفلة الفلسطينية #آلاء_قدوم (5 أعوام) بعد استشهادها جراء قصف لقوات الاحتلال استهدف قطاع #غزة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/rSrpMNUCpI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2022

وبدأ التوتر الحالي، يوم الاثنين الماضي، عقب اعتقال الاحتلال الإسرائيلي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

والثلاثاء، أعلنت إسرائيل عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، خشية من رد حركة الجهاد على اعتقال السعدي، كما فرضت قيودًا على تحركات الإسرائيليين القاطنين في محيط قطاع غزة.