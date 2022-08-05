سياسة

قطر تدين “بشدة” العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتغع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 10 (الأناضول)
5/8/2022-|آخر تحديث: 5/8/202210:01 PM (مكة المكرمة)

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، الذي أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.

وشددت الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، الجمعة، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

وجددت موقف دولة قطر الثابت من “عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد شهداء هجمات جيش الاحتلال على قطاع غزة إلى 10، بينهم طفلة (5 أعوام).

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي استشهاد القيادي العسكري في سرايا القدس تيسير الجعبري، في أحد الغارات التي شنها جيش الاحتلال على القطاع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ الجمعة شن غارات على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وبدأ التوتر الحالي، يوم الاثنين الماضي، عقب اعتقال الاحتلال الإسرائيلي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

والثلاثاء، أعلنت إسرائيل عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، خشية من رد حركة الجهاد على اعتقال السعدي، كما فرضت قيودًا على تحركات الإسرائيليين القاطنين في محيط قطاع غزة.

المصدر : وكالة الأنباء الفلسطينية + وكالة الأنباء القطرية