سياسة

بعد العدوان على غزة.. الإمارات تدعو رعاياها في إسرائيل إلى الحذر واتباع تعليمات السلطات

الإمارات من بين 4 دولة عربية وافقت على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020 (مواقع التواصل)
5/8/2022-|آخر تحديث: 6/8/202212:04 AM (مكة المكرمة)

دعت سفارة دولة الإمارات في تل أبيب مواطنيها الموجودين في إسرائيل بـ”أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية”، وذلك بعد التصعيد العسكري الأخير بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة في غزة.

وطالبت السفارة خلال تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، مساء الجمعة، المواطنين الإماراتيين الموجودين في إسرائيل حاليًا بالتواصل مع سفارة بلادهم في الحالات الطارئة.

والإمارات من بين 4 دولة عربية تشمل البحرين والسودان والمغرب، وافقت على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بينما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع تل أبيب، منذ 1979 و1994 على الترتيب.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 75 آخرين بجروح متفاوتة.

 

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال تيسير الجعبري القيادي البارز في “سرايا القدس” الجناح المسلح للحركة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مدن وبلدات إسرائيلية، من بينها تل أبيب.

وقالت سلطات الاحتلال إن صافرات الإنذار أطلِقت في المناطق الوسطى والجنوبية في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن صافرات الإنذار تدوي في مناطق عدة قرب تل أبيب وسط إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات