بعد العدوان على غزة.. الإمارات تدعو رعاياها في إسرائيل إلى الحذر واتباع تعليمات السلطات

دعت سفارة دولة الإمارات في تل أبيب مواطنيها الموجودين في إسرائيل بـ”أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية”، وذلك بعد التصعيد العسكري الأخير بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة في غزة.

وطالبت السفارة خلال تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، مساء الجمعة، المواطنين الإماراتيين الموجودين في إسرائيل حاليًا بالتواصل مع سفارة بلادهم في الحالات الطارئة.

والإمارات من بين 4 دولة عربية تشمل البحرين والسودان والمغرب، وافقت على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بينما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع تل أبيب، منذ 1979 و1994 على الترتيب.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 75 آخرين بجروح متفاوتة.

سفارة #الإمارات في تل أبيب تدعو رعاياها في إسرائيل إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن سلطات الاحتلال#غزة #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/j7tLJnAJzo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2022

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال تيسير الجعبري القيادي البارز في “سرايا القدس” الجناح المسلح للحركة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مدن وبلدات إسرائيلية، من بينها تل أبيب.

وقالت سلطات الاحتلال إن صافرات الإنذار أطلِقت في المناطق الوسطى والجنوبية في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن صافرات الإنذار تدوي في مناطق عدة قرب تل أبيب وسط إسرائيل.