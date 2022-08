إطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب (فيديو)

أطلقت فصائل المقاومة في غزة، مساء الجمعة، صواريخ عدة باتجاه بلدات في جنوب إسرائيل ردًا على استشهاد تيسير الجعبري القيادي البارز في سرايا القدس -الجناح المسلح للحركة-، و9 مدنيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في غزة إن منزلًا في عسقلان تضرر جراء إصابته بأحد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأعلنت سرايا القدس إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه تل أبيب ومدن المركز ومستوطنات الغلاف.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 80 صاروخًا أطلقت من غزة، اعترضت القبة الحديدية 33 صاروخًا، ووصل منها 46 إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات من ضربات صاروخية على مدن إسرائيلية، اليوم الجمعة.

وقالت إن صافرات الإنذار أطلِقت في المناطق الوسطى والجنوبية في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إن صافرات الإنذار تدوي في مناطق عدة قرب تل أبيب وسط إسرائيل.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على القطاع أسفرت عن سقوط 10 شهداء على الأقل وإصابة 55 بجروح متفاوتة، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري.

ومساء الجمعة، أعلن جيش الاحتلال -في بيان- بدء عملية عسكرية في قطاع غزة تحت اسم “الفجر الصادق”، استهدف فيها مواقع وشخصيات قيادية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

