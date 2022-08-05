أسامة حمدان: حكومة لابيد عاجزة وتحاول كسب الأصوات عبر قتل الفلسطينيين (فيديو)

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، تسعى عبر شنها عدوانًا على قطاع غزة لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي المتطرف في الانتخابات المقبلة.

وقال في حديث لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، إن العملية العسكرية الإسرائيلية مبيتة، وهناك محاولات واضحة للوصول إلى عمل عسكري معيّن، مع قرب الانتخابات.

وأشار إلى أن هناك “انتخابات في إسرائيل على الأبواب وحكومة (يائير) لابيد عاجزة، وتحاول أن تعيش على الدم الفلسطيني، وأن تحصل على أصوات من اليمين الإسرائيلي عبر قتل أبناء شعبنا”.

وتابع “هذا كيان يعيش على العدوان وجمهوره العام متعطش لسفك الدماء الفلسطينية”.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على القطاع أسفرت عن سقوط 10 شهداء على الأقل وإصابة 75 بجروح متفاوتة، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري.

وأعلنت سرايا القدس، أنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل، الجمعة، ضمن “ردها الأولي” على قتل إسرائيل للجعبري.