مشهد يقطر وجعا.. مسن عراقي يستقبل نبأ مقتل ابنه في اشتباكات بغداد (فيديو)

لم يتمالك والد الشاب العراقي جعفر الشويلي دموعه عقب استقباله نبأ مقتله في المظاهرات أمام المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صدمة الأب لحظة استقباله خبر مقتل ولده، فأجهش بالبكاء فورًا ثم أظهر قدرًا كبيرًا من الصبر والجَلَد.

وشهدت المنطقة الخضراء في بغداد اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة، يوم الاثنين الماضي، تسببت في حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، وأعلن الجيش فرض حظر تجوال شامل، وأخرجت قوات الأمن أنصار الصدر “بالقوة” من القصر الحكومي وساحاته.

وأفاد مصدر طبي عراقي للجزيرة بمقتل 30 شخصًا جراء الاشتباكات، وإصابة 700 شخص بينهم 110 من أفراد قوات الأمن.

وانسحب أنصار التيار الصدري من أمام البرلمان، أمس الثلاثاء، تلبية لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر، بينما قررت لجنة “الإطار التنسيقي” إنهاء الاعتصام، وأعلنت السلطات رفع حظر التجوال وفتح طرق العاصمة.

وهدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمرت حالة الفوضى والصراع.

وشدد الكاظمي في كلمة للشعب العراقي -وسط توترات أدت إلى أعمال عنف هي الأشد دموية في العاصمة بغداد منذ سنوات- على ضرورة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، معلنًا تشكيل لجنة تحقيق “لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين”.