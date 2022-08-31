عبر الجزيرة مباشر.. سفير باكستان لدى الدوحة يوجه نداء لمساعدة بلاده في مواجهة أسوأ فيضانات بتاريخها (فيديو)

قال سفير باكستان لدى الدوحة، سيد أحسن رضا شاه، إن بلاده بحاجة إلى إمدادات عاجلة من الخيام والأغذية والمساعدات الطبية لدعم المنكوبين جراء الفيضانات التي غطت أماكن واسعة في بلاده.

وأوضح السفير -في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر- أن دول العالم بدأت إرسال معونات إغاثية للمتضررين، مضيفًا “نحتاج إلى المزيد بشكل عاجل”.

وغمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات ثلث باكستان، وقتلت أكثر من 1100 شخص من بينهم 380 طفلًا، بينما دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى تقديم المساعدات لمواجهة ما وصفتها بأنها “كارثة مناخية لم يسبق لها مثيل”.

وواجهت باكستان فيضانات تاريخية عارمة ناجمة عن الأمطار الموسمية الشديدة الغزارة التي أدت إلى تدمير منازل وشركات ومرافق للبنية التحتية ومحاصيل، مما أضر بنحو 33 مليون شخص، أي 15% من سكان الدولة الواقعة في جنوبي آسيا البالغ عددهم 220 مليون نسمة.

في مهمة نفذها الجيش.. مروحية تنقذ صبيا حاصرته المياه في إقليم بختونخوا بباكستان#الجزيرة_مباشر #باكستان pic.twitter.com/zu0ToUBO7B — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 29, 2022

وأشار السفير الباكستاني إلى التأثير البعيد المدى لهذه الفيضانات على الأمن الغذائي، حيث دمرت محاصيل بأكملها، ونفق أكثر من مليون رأس من المواشي.

وأكد أن المرحلة الأصعب ستأتي بعد مرحلة الإغاثة، وهي مرحلة التأهيل وإعادة الإعمار للتعافي من هذه الكارثة.

وتحدّث السفير عن مشاركة جمعيات خيرية في المساعدة بباكستان، وقال إنه يمكن لأي شخص تقديم المساعدة عبر تلك الجمعيات، أو عبر الحساب البنكي الذي فتحته الدولة للتبرعات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال في رسالة بالفيديو بُثت في إسلام آباد وجنيف لإطلاق نداء المساعدة “باكستان غارقة اليوم في المعاناة”، بينما ناشدت الأمم المتحدة الدول المانحة، الثلاثاء، تقديم 160 مليون دولار لمساعدة باكستان.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن غوتيريش سيتوجه إلى باكستان، الأسبوع المقبل، للوقوف على آثار “الكارثة المناخية التي لم يسبق لها مثيل”.