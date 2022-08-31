رئيس الوزراء العراقي يهدد بالاستقالة في حال استمرار الفوضى والصراع (فيديو)

هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع.

وشدد الكاظمي في كلمة للشعب العراقي -وسط توترات أدت إلى أعمال عنف هي الأشد دموية في العاصمة بغداد منذ سنوات- على ضرورة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، معلنًا تشكيل لجنة تحقيق “لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين”.

وقال الكاظمي “الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلًا وليس شعارًا وادعاءً”.

وأعلن الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق “لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل”.

أهم ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi في كلمته إلى الشعب العراقي : 🔵 أتحدث اليكم اليوم ويعتصـرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي. pic.twitter.com/Va5T9mkKE3 — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 30, 2022

وقال الكاظمي “سياسيًّا قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة، لمساعدتها في الوصول إلى حل مُرضٍ للجميع، لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص وإزهاق أرواح العراقيين”.

ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدتها منذ 30 يوليو/تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصامًا داخل المنطقة الخضراء، رفضًا لترشيح الإطار التنسيقي محمد السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، وللمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية -لا سيما الشيعية منها- دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.