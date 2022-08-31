بعد منع دخولهن مطاعم أو امتلاك مساكن.. التمييز ضد المحجبات في مصر يثير جدالا على شاشة الجزيرة مباشر (فيديو)

بين الحرية والفرضية، أثيرَ جدال على شاشة الجزيرة مباشر بعد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بشأن التمييز ضد المحجبات في مصر، ووثّق حظر مطاعم دخولهن وامتناع شركات عقارية عن بيع وحدات سكنية لهن، مما دفع برلمانيات وناشطات حقوقيات إلى المطالبة بإيقاف التمييز ضدهن.

فمن ناحية، شدد عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر علي الأزهري، على أن الحجاب فريضة، مؤكدًا خلال لقاء مع برنامج (المسائية) أن الدستور المصري نص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

ورأت الدكتورة ميرفت التلاوي -وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة والأمينة العامة السابقة للمجلس القومي للمرأة في مصر والوكيلة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة- أنه لا يجب التفريق بين الناس.

لكنْ من ناحية أخرى، قالت لـ(المسائية) إنها وإن كانت ضد الحجاب إلا أنه حق وحرية فردية، ولا يحق للمطاعم أن تمنع محجبة من دخولها.

واعتبرت التلاوي المنع مخالفًا للقانون والدستور، بينما اعترضت على “ربط الحجاب بالدين والقول إنه فرض”، مفضلة القول بأنه “حرية فردية”، واستطردت أنها درست علوم الشريعة في الجامعة الأمريكية.

ناشطات وبرلمانيات مصريات يطالبن بوقف التمييز ضد المحجبات بعد تقرير لشبكة "بي بي سي" وثق منع دخولهن مطاعم او بيع وحدات سكنية لهن pic.twitter.com/QPxdLlvxX7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2022

وردًّا على السفيرة السابقة، قال عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر إن الأمر بضرورة تغطية المرأة لشعر رأسها جاء من الله صريحًا، وأشار إلى أنه “بالرجوع لنصوص في الإنجيل يظهر أن النقاب أيضًا فرض”.

واعتبر أن من يمنعون النساء من دخول أماكن عامة أو شراء وحدات سكنية بسبب حجابهن، يستندون إلى نفس موقف الوزيرة السابقة من الحجاب.

وقالت التلاوي إن رأي الأزهري “يُرجع مصر إلى قرون مضت”، موضحة أن الدستور والقانون ضد التمييز ولا يسمح بمنع أي شخص من دخول مكان عام بسبب لباسه.

ولا يُعد الجدل بشأن منع المحجبات جديدًا في مصر، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى حظر دخولهن بعض الدور التابعة للقوات المسلحة، كما وقعت مشادات عديدة بسبب منع فنادق ومنشآت سياحية ارتداء النساء لـ”البوركيني” (رداء سباحة يغطي كامل الجسم).

أنا مصدوم من التقرير ده!

ومش متخيل نفسي داخل مطعم مع زوجتي وبنتي، ويقولوا ممنوع علشان محجبات

ومش متخيل رد فعلي ساعتها هيكون ايه

أنا عشت في أمريكا 15 سنة، محصلش حاجة كده

ولو حصل، هتصل بـ 911 والبوليس هيكون عندي في خلال دقائق، وهاخد حقي

لو في مصر أتصرف ازاي؟https://t.co/VBKPrG1ksc — Islam Hussein (@virolvlog) August 27, 2022

وأشار الكاتب الصحفي سليم عزوز من استوديو (المسائية) إلى أن تقرير الهيئة البريطانية أذيع منذ أسبوع دون أخذ أي إجراء ضد المطاعم التي جرى ذكرها.

ورأى الكاتب أن الشارع المصري تحوّل من فرض الجماعات المتشددة الحجاب على الطالبات في الجامعات والشارع إلى منع المحجبات، واصفًا ذلك بـ”الوجه الآخر للتطرف” الذي كان على أجهزة الدولة التحرك ضده بما أنه مُتفَق على مخالفته للقانون.

وبدورها، رأت عضوة مجلس النواب المصري فريدة الشوباشي أن منع المحجبات ضد الدستور والقانون، مستدركة “شرط أن يتمتع الجميع بالحرية”.

ودخلت النائبة في جدال مع مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه عن ارتداء النقاب، معتبرة أنه “ليس حرية فردية”، وأنه يهدد سلامة المواطنين.

وذهبت إلى حد القول إن حضانات تفرض ارتداء الحجاب على طفلات في مصر، ورفضت بدورها القول إن “الحجاب فرض”.