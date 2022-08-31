هدم مدرسة إسلامية في ولاية آسام الهندية واعتقال المدير والمعلمين (فيديو)

هدمت سلطات ولاية آسام الهندية مدرسة مركز المعارف القرآنية، أمس الأربعاء، بعد اعتقال 37 شخصًا من بينهم إمام المدرسة والمدرسين، بحجة صلة المدرسة بتنظيمي القاعدة وأنصار الله البنغالي، لتكون المدرسة الثالثة التي تهدمها حكومة آسام بعد الاعتقالات، وفق وسائل إعلام هندية.

وقال مسؤولون بالمنطقة لوسائل الإعلام إن المدرسة ضعيفة من الناحية الهيكلية وغير آمنة للتواجد البشري لأن مباني المدرسة لم يتم بناؤها وفقًا للمواصفات الفنية.

وأوضحوا أن الشرطة أجرت عملية بحث مع شخص معتقل مرتبط بالقاعدة وأنصار الله في المدرسة، ومن ثم بدأت عملية هدم المدرسة، وأن الهدم تم بموجب قانون الكوارث وقانون منع الأنشطة غير المشروعة.

#WATCH | Assam: Markazul Ma-Arif Quariayana Madrasa, located at Kabaitary Part-IV village in Bongaigaon district, being demolished This is the 3rd Madrasa demolished by the Assam government following arrests of 37 persons including Imam and Madrasa teachers linked with AQIS/ABT pic.twitter.com/zTQiiicAne — ANI (@ANI) August 31, 2022

وتُعد “المعارف القرآنية” ثالث مدرسة إسلامية تهدمها الحكومة الهندية في ولاية أسام، ففي أوائل أغسطس، هُدمت مدرسة أخرى في منطقة موريغاون، وتم اعتقال مفتيها بسبب صِلاته المزعومة بجماعة أنصار الإسلام الإرهابية في بنغلاديش.

وقالت الشرطة إن مدرسة “الجماعة” في منطقة ميراباري -التي تم إغلاقها بعد اعتقال مفتيها مؤخرا- تم هدمها بواسطة الجرافات أيضًا.

وقبل عام، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفراد من الشرطة الهندية وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على مسلم في ولاية آسام، وواصلوا ركل وضرب الرجل بالعصي والأقدام وهو راقد على الأرض بمشاركة أحد المصورين، وهو المشهد الذي أشعل غضبًا عربيًا وإسلاميًا وانطلقت على إثره حملة لمقاطعة المنتجات الهندية.

وذكرت تقارير حينها أن السلطات الهندية هجرت الآلاف من المسلمين من الولاية وأزالت مساكنهم بحجة أنها مقامة على أراضٍ مملوكة للدولة.