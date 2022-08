هدم مدرسة إسلامية في ولاية آسام الهندية واعتقال المدير والمعلمين (فيديو)

هدمت سلطات ولاية آسام الهندية مدرسة مركز المعارف القرآنية، أمس الأربعاء، بعد اعتقال 37 شخصًا من بينهم إمام المدرسة والمدرسين، بحجة صلة المدرسة بتنظيمي القاعدة وأنصار الله البنغالي، لتكون المدرسة الثالثة التي تهدمها حكومة آسام بعد الاعتقالات، وفق وسائل إعلام هندية.

وقال مسؤولون بالمنطقة لوسائل الإعلام إن المدرسة ضعيفة من الناحية الهيكلية وغير آمنة للتواجد البشري لأن مباني المدرسة لم يتم بناؤها وفقًا للمواصفات الفنية.

وأوضحوا أن الشرطة أجرت عملية بحث مع شخص معتقل مرتبط بالقاعدة وأنصار الله في المدرسة، ومن ثم بدأت عملية هدم المدرسة، وأن الهدم تم بموجب قانون الكوارث وقانون منع الأنشطة غير المشروعة.

#WATCH | Assam: Markazul Ma-Arif Quariayana Madrasa, located at Kabaitary Part-IV village in Bongaigaon district, being demolished

This is the 3rd Madrasa demolished by the Assam government following arrests of 37 persons including Imam and Madrasa teachers linked with AQIS/ABT pic.twitter.com/zTQiiicAne

— ANI (@ANI) August 31, 2022