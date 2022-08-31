البنتاغون: إيران احتجزت مركبة بحرية مسيّرة تابعة للبحرية الأمريكية ثم أفرجت عنها (فيديو)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، إن سفينة إيرانية احتجزت مركبة بحرية مسيّرة تابعة للبحرية الأمريكية، لكنها أفرجت عنها بعد إرسال سفينة ومروحية أمريكيتين إلى الموقع.

وقالت القيادة المركزية للأسطول الخامس الأمريكي إن سفينة دعم تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني شوهدت تسحب مركبة بحرية مسيّرة من طراز (سايلدرون إكسبلورير) في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيان إن المركبة المسيّرة -المزوّدة بأجهزة استشعار ورادارات وكاميرات- كانت في المياه الدولية بالخليج، وكانت تجمع بيانات عن الملاحة وبيانات أخرى غير محددة.

ونشرت القوات الأمريكية سفينة للدورية كانت في مهمة قرب الموقع بالإضافة إلى مروحية عندما شوهدت السفينة الإيرانية تسحب المركبة المسيّرة.

وذكر البيان أن نشر سفينة الدورية والمروحية أدى إلى جعل السفينة الإيرانية “تفصل أداة القطر وتغادر المنطقة بعد نحو 4 ساعات”، بدون وقوع مزيد من الحوادث.

ويبلغ طول مركبة سايلدرون إكسبلورير المسيّرة 7 أمتار، ولها جناح صلب على شكل شراع يبلغ ارتفاعه 5 أمتار ويضم ألواحًا شمسية.

وتعمل المسيّرة البحرية بواسطة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويمكن إرسالها في مهمة لمدة تصل إلى عام عبر تشغيلها عن بُعد.

وبمقدور المسيّرة البحرية جمع مجموعة واسعة من بيانات المحيطات والطقس والملاحة، بالإضافة إلى معلومات استراتيجية.