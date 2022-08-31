الاتحاد الأوربي يعلق اتفاقية تسهيل منح تأشيرات السفر مع روسيا

أعلن جوزيف بوريل منسق شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد على تعليق اتفاقية تسهيل حصول الروس على تأشيرات الدخول للدول الأعضاء بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي في براغ إن الخطوة تهدف لمنع “السعي للحصول على تأشيرة دخول بطريقة أسهل” من جانب الروس الذي يسعون لدخول دول الاتحاد الأوربي عبر دول تطبق قواعد أقل صرامة.

وذكر أن العلاقات مع موسكو “لا يمكن أن تبقى كما هي”، مؤكدًا أنه “لا تسهيلات بعد الآن”.

وأكد بوريل أن الطلبات التي ستقدم بعد الآن ستمر عبر تدقيق شديد، لافتًا إلى أن دولًا مثل بولندا وفنلندا والتشيك طالبت بحظر كامل للمواطنين الروس، إلا أن دولًا مثل فرنسا وألمانيا واليونان وقبرص عارضت ذلك.

ويأتي تعليق الاتفاقية، التي تم التوصل إليها عام 2007، بعد أسابيع من الضغط من جانب دول أوربية على الحدود مع روسيا لمنع الروس من السفر إلى الاتحاد الأوربي بتأشيرات أصدرتها بعض دول الاتحاد.

ووفقًا لقواعد المفوضية الأوربية، من شأن الخطوة أن تجعل عملية إصدار تأشيرات دخول الاتحاد الأوربي أكثر تعقيدًا وتكلفة وبيروقراطية، بالإضافة إلى زيادة فترات الانتظار للحصول على الموافقة.