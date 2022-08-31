الأسير خليل عواودة يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق للإفراج عنه (فيديو)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن الأسير خليل عواودة علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، مساء الأربعاء، بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بالإفراج عنه في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضافت الهيئة على حسابها على فيسبوك أن الاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

وذكرت أنه ووفقًا للاتفاق سيبقى عواودة في “مستشفى اساف هيروفيه حتى تعافيه تمامًا، وعلى الأغلب يتم الإفراج عنه من المستشفى وعدم عودته للسجن، لإن حالته تتطلب رعاية ووقتًا طويلًا للتعافي”.

وفي أول تعليق له على الاتفاق، شكر عواودة كل من دعم قضيته، وقال إن الاعتقال الإداري عقوبة ظالمة، ويستحق أن يضحي الجميع من أجل التخلص منه والحصول على الحرية.

وخلال الأيام الماضية، نشر نشطاء صورًا ومقاطع فيديو تظهر تراجع الحالة الصحية للأسير عواودة مع استمراره في الإضراب عن الطعام الذي بدأه في مارس/آذار الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه.

شاهد| مؤثر.. أول رسالة من الأسير خليل عواودة بعد تعليق إضرابه والتوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه بعد شهر.#فلسطين pic.twitter.com/xW7Bwti42Z — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 31, 2022

واعتقلت قوات الاحتلال خليل عواودة (40 عامًا) في ديسمبر/كانون الأول 2021، وظلت تحتجزه منذ ذلك الحين من دون أي تهمة أو محاكمة، وهو الإجراء الذي يُعرف بالاعتقال الإداري.

ونُقل عواودة في الآونة الأخيرة من سجن الرملة إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية.

وكان الإفراج عن عواودة ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار -بوساطة مصرية- لإنهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي استمر 3 أيام.