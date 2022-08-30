غضب يغرق مصر وصمت رسمي.. ليبيا تواصل البحث عن 18 شابا فُقدوا في رحلة هجرة غير نظامية (فيديو)

سادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد غرق مركب هجرة غير نظامية يحمل 27 مصريًّا، قبالة الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة في ليبيا قبل أيام.

وتمكن الإنقاذ البحري الليبي من إنقاذ 6 أشخاص ونقلهم إلى المستشفيات، وانتشال 3 جثث، ولا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين.

وكان بين الركاب 9 أشخاص من قرية الحوض الطويل التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية شمالي مصر، تم إنقاذ 3 منهم حتى الآن، وفقًا لصحيفة محلية مصرية.

وأعلنت وحدة الإنقاذ البحري بشرق ليبيا تكثيف جهودها وتشكيل غرفة طوارئ تتمركز في الساحل للبحث عن باقي المفقودين، في حين نشر مدير مكتب الإعلام بجهاز الإنقاذ البحري الليبي حاتم بالحاج مقطع فيديو يُظهر نجاة 6 شبان مصريين.

وتداول مدونون ومتطوعون في عملية البحث صورًا للجثث التي عُثر عليها، بالإضافة إلى شهادة الناجي الوحيد من المركب قبل أن يتم العثور على 5 آخرين.

وقال هذا الشاب “المركب كلها غرقت مياه بعد ساعة واحدة من نزولنا للبحر، وكان معي أخي وأصحابي، ولا أعرف كيف نجوت ولكن الحمد لله”، وأوضح أن المركب كان قارب صيد طوله 8 أمتار ولا يكاد يستوعب 15 شخصا، وكشف أنه دفع 75 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار) مقابل خروجه من مصر بطريقة غير نظامية.

ونشر ليبيون مشاركون في عملية البحث أسماء الشباب الناجين والمفقودين منذ بداية عملية البحث وأشاروا إلى أن “جميعهم مصريون”، بحسب شهادة الناجين منهم.

يأتي ذلك تزامنًا مع ترقب مصريين على مواقع التواصل لمتابعة الأسماء الصادرة عن وحدات الإنقاذ الليبية أولًا بأول لمعرفة مصير ذويهم، في ظل صمت رسمي مصري.