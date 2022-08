واشنطن بوست: إيران ترسل إلى روسيا أول شحنة طائرات مسيّرة لاستخدامها ضد أوكرانيا

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن روسيا اختارت أولى عشرات الطائرات القتالية الإيرانية الصنع التي وصلت إليها لاستخدامها ضد أوكرانيا، في خطوة تؤكد العلاقات العميقة بين موسكو وطهران.

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرات نقل روسية غادرت إيران في 19 أغسطس/ آب الجاري محملة بنوعين من الطائرات المسيرة على الأقل، وكلاهما قادر على حمل ذخائر للهجمات على الرادارات والمدفعية والأهداف العسكرية الأخرى، وفقًا لمعلومات استخبارية جمعتها وكالات التجسس الأمريكية وغيرها.

وقال مسؤولون أمنيون من الولايات المتحدة وحكومة حليفة في مقابلات مع واشنطن بوست، إنه مع أن هذه الأسلحة يمكن أن تقدم دفعة كبيرة للجهود الحربية الروسية ضد أوكرانيا، فإن النقل شابته مشاكل فنية. وكشف المسؤولون أن الطائرات المسيّرة الإيرانية شهدت إخفاقات عديدة في الاختبارات الأولية التي أجراها الروس.

وقال مسؤول أمني متحالف تراقب حكومته عملية النقل عن كثب إن “هناك عددا قليلا من الأخطاء في النظام”، وتحدث المسؤول للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته أو جنسيته وأكد أن “الروس غير راضين”.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إنه يُعتقد أن التسليم الأولي للطائرات المسيّرة (مهاجر-6) و(شاهد) إلى موسكو هو الدفعة الأولى من النقل المخطط لمئات الطائرات المسيّرة الإيرانية من مختلف الأنواع.

