واشنطن بوست: إيران ترسل إلى روسيا أول شحنة طائرات مسيّرة لاستخدامها ضد أوكرانيا

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن روسيا اختارت أولى عشرات الطائرات القتالية الإيرانية الصنع التي وصلت إليها لاستخدامها ضد أوكرانيا، في خطوة تؤكد العلاقات العميقة بين موسكو وطهران.

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرات نقل روسية غادرت إيران في 19 أغسطس/ آب الجاري محملة بنوعين من الطائرات المسيرة على الأقل، وكلاهما قادر على حمل ذخائر للهجمات على الرادارات والمدفعية والأهداف العسكرية الأخرى، وفقًا لمعلومات استخبارية جمعتها وكالات التجسس الأمريكية وغيرها.

وقال مسؤولون أمنيون من الولايات المتحدة وحكومة حليفة في مقابلات مع واشنطن بوست، إنه مع أن هذه الأسلحة يمكن أن تقدم دفعة كبيرة للجهود الحربية الروسية ضد أوكرانيا، فإن النقل شابته مشاكل فنية. وكشف المسؤولون أن الطائرات المسيّرة الإيرانية شهدت إخفاقات عديدة في الاختبارات الأولية التي أجراها الروس.

وقال مسؤول أمني متحالف تراقب حكومته عملية النقل عن كثب إن “هناك عددا قليلا من الأخطاء في النظام”، وتحدث المسؤول للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته أو جنسيته وأكد أن “الروس غير راضين”.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إنه يُعتقد أن التسليم الأولي للطائرات المسيّرة (مهاجر-6) و(شاهد) إلى موسكو هو الدفعة الأولى من النقل المخطط لمئات الطائرات المسيّرة الإيرانية من مختلف الأنواع.

Iran sends first shipment of drones to Russia for use in Ukraine https://t.co/fYCZU8XYu5 — Elijah J. Magnier 🇪🇺 (@ejmalrai) August 30, 2022

وقد يساعد وصول الطائرات المسيّرة الإيرانية على سدّ فجوة كبيرة في الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتمتلك روسيا ما بين 1500 و2000 طائرة مسيّرة للمراقبة العسكرية، وعددًا قليلًا نسبيًّا من الطائرات المسيّرة الهجومية من النوع الذي يستطيع ضرب أهداف بدقة في عمق أراضي العدو.

وعلى النقيض من ذلك، استخدمت أوكرانيا الطائرات المسيرة المقاتلة التركية الصنع لإحداث دمار في الدروع والشاحنات والمدفعية الروسية منذ الأسابيع الأولى من الصراع.

وفي يوليو/ تموز حذرت الإدارة الأمريكية من أن روسيا تستعد للحصول على أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة الإيرانية لشنّ هجمات جو-أرض وحرب إلكترونية واستهداف في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي ذكر كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست ديفيد إغناتيوس أن إيران بدأت تسليم الطائرات المسيّرة، ولكن تفاصيل النقل -بما في ذلك أنواع الطائرات المقدمة وأداؤها الباهت المزعوم حتى الآن- لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا.

وفي مقابلات مع واشنطن بوست، قال مسؤولون أمنيون أمريكيون وغيرهم إن الطائرات الروسية توجهت إلى منشأة عسكرية إيرانية لتسلّم الطائرات المسيّرة على مدى عدة أيام في منتصف أغسطس/ آب.

وقال المسؤول الأمني التابع لدولة حليفة إن الشحنة الأولية تضمنت طرازين من طائرات “شاهد” المسيّرة هما “شاهد 129” و”شاهد 191″، بالإضافة إلى “مهاجر 6″، وتعتبر جميعها من بين أفضل الطائرات المسيّرة العسكرية في إيران، المصممة للهجمات وللمراقبة أيضًا.