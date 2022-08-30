قوات الاحتلال تحاصر منزلا بالضفة وتعتقل وتصيب فلسطينيين (فيديو)

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين، بعد حصاره منزلًا تحصنوا فيه، الثلاثاء، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش فرض إغلاقًا شاملًا على شارع حيوي في قرية (رُوجيب)، وحاصر منزلًا واشتبك مع مسلحين فلسطينيين قبل اعتقالهم.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في روجيب عقب حصار المنزل، حيث رشق شبان قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

وفي هذا الصدد، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي في المواجهات التي جرت في روجيب، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

مستوطنون يطلقون الرصاص

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، منطقة الكركفة وسط المدينة ودهمت منزلًا هناك.

كما أطلق مستوطنون الرصاص تجاه منازل المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد عضو مجلس قروي كيسان (نبيل عبيات) بأن مستوطنين اقتحموا القرية وسط إطلاق الرصاص، وتحت حماية قوات الاحتلال التي أطلقت أيضًا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، مما أدى إلى إصابة مواطنين بالاختناق.

وأضاف عبيات أن قوات الاحتلال أغلقت القرية بالكامل، وما زال المستوطنون يحاولون الوصول إلى المنازل.