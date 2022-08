معارك طاحنة.. أوكرانيا تشن هجوما مضادا في الجنوب وزيلينسكي يحث الروس على الفرار

أفادت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن معارك كثيفة بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي تدور في معظم أرجاء منطقة خيرسون المحتلة في جنوب البلاد، حيث تشن كييف هجوما مضادا.

وقالت الرئاسة في إحاطتها الصحفية الصباحية “سجل دويّ انفجارات عنيفة طوال، أمس الاثنين وطوال الليل في منطقة خيرسون، وتجري معارك عنيفة في غالبية أرجاء المنطقة”.

وأضافت “شنت القوات الأوكرانية المسلحة هجمات في اتجاهات عدة”، مؤكدة أنها دمّرت “عددا من مخازن الذخيرة وكل الجسور الكبرى التي تسمح للآليات بعبور نهر دنيبر”.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت الاثنين أنها تشنّ هجومًا مضادًّا في هذه المنطقة الواقعة بجنوب البلاد التي احتلتها روسيا منذ مطلع النزاع في فبراير/ شباط الماضي، لاستعادة السيطرة على مدينة خيرسون التي كان عدد سكانها 280 ألف نسمة قبل بدء النزاع.

وهذه المنطقة حيوية للزراعة الأوكرانية واستراتيجية كذلك لأنها تقع عند الحدود مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في مارس/ آذار 2014 وتستخدمها قاعدة خلفية لحربها على أوكرانيا.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية على الفرار من هجوم شنته قواته بالقرب من مدينة خيرسون في جنوب البلاد قائلًا إن الجيش الأوكراني يستعيد أراضي البلاد، رغم أن روسيا قالت إن الهجوم فشل.

وجاء هجوم كييف بعد عدة أسابيع من الجمود النسبي في الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين ودمرت مدنا وتسببت في أزمة طاقة وغذاء عالمية وسط عقوبات اقتصادية غير مسبوقة.

كما أجج المخاوف من حدوث كارثة إشعاعية جراء القصف القريب من محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.

Last night, the invaders launched another missile attack on Kharkiv.

Unlike March 1, when they used "Kalibrs", this time they shot air defense missiles.

The evil empire is running low on cruise missiles, but they remain evil. Trying to kill Ukrainians with everything they can. pic.twitter.com/LVctyKuwVX

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 29, 2022