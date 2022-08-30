العراق.. انسحاب أنصار التيار الصدري من أمام البرلمان ورفع حظر التجوال (فيديو)

بدأ أنصار التيار الصدري في العراق الانسحاب من محيط المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بعد أن أمهل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنصاره 60 دقيقة لإلغاء الاعتصام والانسحاب من أمام البرلمان.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في النجف “إذا لم ينسحب كل أعضاء التيار الصدري خلال 60 دقيقة من كل مكان، حتى من الاعتصام، أنا أبرأ منهم”، مضيفًا “بغض النظر عمن كان البادئ أمس (الاثنين)، أحزنني كثيرًا ما يحدث في العراق، وأمشي مطأطأ الرأس وأعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث”.

وأضاف الصدر “الوطن الآن أسير للفساد والعنف، وكنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح، وأما الثورة التي شابها العنف فهي ليست ثورة، وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري”.

وتابع “الدم العراقي حرام واعتزالي هو شرعي لا سياسي، واعتزالي من السياسة نهائي”.





واعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن دعوة الصدر إلى وقف العنف “تمثّل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي”.

وأضاف الكاظمي في تغريدة له على تويتر أن كلمة الصدر “تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات”.

دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر الى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي . وكلمة سماحته تحمل الجميع مسؤولية اخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والامني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الازمات. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) August 30, 2022

رفع حظر التجوال وفتح الطرق

من جانبها قررت قيادة العمليات المشتركة رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات، وفق بيان نقلته الوكالة الرسمية، وأعلن قائد عمليات بغداد فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة.

وسببّت الاشتباكات التي اندلعت أمس الاثنين في المنطقة الخضراء، حالة من الفوضى عقب إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي، وأعلن الجيش فرض حظر تجوال شامل وأخرجت قوات الأمن أنصار الصدر “بالقوة” من القصر الحكومي وساحاته.

وأفاد مصدر طبي عراقي للجزيرة أن 30 شخصًا قُتلوا جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الخضراء، وأصيب 700 شخص بينهم 110 من أفراد قوات الأمن.





تأجيل حل البرلمان

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن المحكمة الاتحادية أجّلت جلسة النظر في دعوى حل البرلمان التي كانت مقررة اليوم حتى إشعار آخر.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى أن المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة اليوم الثلاثاء بسبب حظر التجوال.

وقال المجلس في بيان إن كافة المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية لم تجلس للنظر في الدعاوى المعروضة عليها، مضيفا أن “ذلك جاء بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة”.