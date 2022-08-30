إصابة إسرائيليين في اشتباكات عند “قبر يوسف” وجرحى خلال محاصرة الاحتلال منزلا شرق نابلس (فيديو)

أصيب 4 شبان فلسطينيين اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن حاصرت منزلًا في قرية روجيب شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية ومحلية، أن أحد الشبان أصيب بالرصاص الحي في قدمه، وأن الثلاثة الآخرين أصيبوا بشظايا في مناطق البطن والفخذ واليد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا الحكومي، لتلقي العلاج.

وقالت إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية وحاصرت المنزل وأطلقت صوبه الصواريخ، وطالبت عبر مكبرات الصوت المحاصرين في المنزل الذي يعود لعائلة الصوالحي، بتسليم أنفسهم.

وأطلقت قوات الاحتلال صاروخا من نوع “إنيرجا” صوب المنزل في وقت كانت طائرات استطلاع مسيرة تحلق في أجواء المنطقة تزامنًا مع محاصرة المنزل، وقد تخلل الحصار مواجهات.

#صور : " الاحتـ ـلال ينسحب من أمام المنزل المحاصر في بلدة روجيب قضاء نابلس". pic.twitter.com/ngeCGa5l8N — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 30, 2022

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال طالبت والد أحد المحاصرين عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه ومن معه، وأنذرته بأنها ستهدم المنزل إن لم يفعل ذلك.

وفي وقت لاحق، سلّم الشبان المحاصرون الثلاثة أنفسهم لقوات الاحتلال.

من جانبه، أعلن مدير إسعاف نابلس أحمد جبريل أن عددا من الإصابات سجلت داخل المنزل المحاصر، وأن قوات الاحتلال تمنع وصول سيارات الإسعاف إلى المكان.

📹 متابعة صفا| الاحتلال يستهدف بصاروخ جديد منزلا يحاصره في نابلس pic.twitter.com/9EzZGCdKIE — وكالة صفا (@SafaPs) August 30, 2022

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أن مستوطنين حاولوا اقتحام “قبر يوسف” تعرضوا لإطلاق نار مما أدى إلى إصابة اثنين منهم تم نقلهما بمروحية عسكرية.

وقالت إن إطلاق نار وقع في نابلس الليلة الماضية أسفر عن إصابة إسرائيليين بجروح، ووقع الحادث بعد أن دخلت مجموعة من 5 أشخاص لإقامة الصلوات في “قبر يوسف” دون الحصول على إذن مسبق.

وزعمت أن مستوطنَيْن تركا سيارتهما في المدينة فأضرم فلسطينيون فيها النار، وقامت قوات من الجيش بتخليص المستوطنين الخمسة ونقل المصابين بمروحية عسكرية إلى لتلقي العلاج.

إحراق مركبة المستوطنين الذين حاولوا اقتحام قبر يوسف، وتعرضوا لإطلاق نار، ما أدى لإصابة اثنين منهم، وقد تم نقلهما بمروحة عسكرية. pic.twitter.com/hDMxE2xhdH — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) August 30, 2022

حملة اعتقالات واسعة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في قرى وبلدات منطقة الشعراوية شمال طولكرم، أسفرت عن اعتقال 7 مواطنين بينهم أسرى محررون.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنا من بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد داهمت منزله، كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في البلدة وفتشتها.

📸 ألبوم صفا| مداهمة منزل بجنين وتحطيم محتوياته pic.twitter.com/lO3SCAoKIa — وكالة صفا (@SafaPs) August 30, 2022

وداهمت قوات الاحتلال كذلك منزلي شقيقين في رأس الفارعة جنوب طوباس وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما واستجوبت أسيرا محررا جنوب طوباس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت رأس الفارعة، فجرًا، وتخللت ذلك مواجهات وإطلاق نار متقطع من دون أن يبلغ عن اعتقالات.