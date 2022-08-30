أردوغان: تزعجنا المواقف العدائية لدول يُفترض أنها حليفة (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده منزعجة من المواقف العدائية لبعض الدول التي يُفترض أنها حليفة لأنقرة.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تخريج دفعة من طلاب جامعة الدفاع الوطنية بالعاصمة أنقرة “تزعجنا المواقف العدائية لدول يُفترض أنها حليفة لنا، وكذلك دعمها للجهات التي تتبنى مثل هذه المواقف”.

وأوضح أن تركيا أصبحت دولة تأخذ زمام المبادرة، باتباعها استراتيجية منع التهديدات من مصدرها.

#عاجل | أردوغان: تزعجنا المواقف العدائية لدول يفترض أنها حليفة لنا وكذلك دعمها للجهات التي تتبنى مثل هذه المواقف — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 30, 2022

وتابع أنه “من خلال تبادل خبراتها في مكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية مع أصدقائها، بات سخاء تركيا بمثابة عامل لتغيير قواعد اللعبة في العديد من الأماكن”.

وفي الشأن الداخلي، قال أردوغان إن سلطاته “طهّرت” القوات المسلحة التركية من عناصر تنظيم غولن الذي تتهمه أنقرة بتنفيذ محاولة الانقلاب عام 2016.

واليوم، تحيي أنقرة ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية في 30 أغسطس/آب 1922، وهو عيد وطني في كل من تركيا وجمهورية قبرص التركية.

#عاجل | أردوغان: تركيا أصبحت دولة تأخذ زمام المبادرة من خلال اتباعها استراتيجية منع التهديدات من مصدرها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 30, 2022

وزار الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، برفقة مسؤولين وزعماء أحزاب وقادة الجيش في إطار احتفالات مئوية “عيد النصر”.

وخلال قراءته لما كتبه على دفتر الشرف في “مقبرة الدولة”، شدد أردوغان على أن لا أحد من المتربصين داخليًّا وخارجيًّا يستطيع عرقلة نهضة تركيا وقوتها، ووصولها إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي.