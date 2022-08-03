مقتدى الصدر يدعو إلى حل البرلمان العراقي ويطالب أنصاره بمواصلة الاعتصام (فيديو)

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في خطاب، اليوم الأربعاء، بحل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرًا في الوقت نفسه أن “لا فائدة ترتجى من الحوار” من خصومه، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.

ودعا رجل الدين، أنصاره إلى مواصلة اعتصامهم في مجلس النواب في بغداد قائلًا “على المعتصمين البقاء والاستمرار على اعتصامهم لحين تحقيق المطالب”.

ومن المرجح أن تؤدي التصريحات، التي جاءت في خطاب تلفزيوني، إلى إطالة أمد الجمود السياسي الذي أبقى العراق دون حكومة منتخبة منذ ما يقرب من 10 أشهر.

وينص الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتمّ “بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء”.

واقتحم مناصرو الصدر البرلمان مرتين خلال أقلّ من أسبوع، وباشروا داخله اعتصامًا السبت، رفضًا لترشيح محمد شياع السوداني (52 عامًا) من قبل الإطار التنسيقي، لتولي رئاسة الحكومة.

ولفت الصدر إلى أنه لم يقرر خوض الانتخابات الجديدة من عدمه.

وقال الصدر “استغلوا وجودي لإنهاء الفساد ولن يكون للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها وجود بعد الآن.. من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية أولًا، ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي”.

وبعيد خطاب الصدر، اعتبر نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق وزعيم كتلة دولة القانون المنضوية في الإطار التنسيقي، وخصم الصدر الرئيسي على الساحة السياسية في تغريدة أن “الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية”.