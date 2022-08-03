قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، الثلاثاء، أن القناة سجلت في شهر يوليو/تموز المنقضي أعلى إيراد شهري في تاريخها.

وقال الهيئة في بيان، إن القناة سجلت في يوليو أرقامًا قياسية جديدة، وحققت أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفن، وأعلى حمولة صافية شهرية بلغت 125.1 مليون طن.

وانعكس هذا على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار، مقابل 531.8 مليونًا خلال شهر يوليو من العام الماضي، بفارق 172.2 مليون دولار، وبنسبة زيادة 32.4%.

وأشار البيان إلى أن يوم 29 يوليو المنقضي شهد تسجيل أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة وثاني أعلى حمولة صافية يومية، حيث عبرت قناة السويس في ذلك اليوم 85 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية يومية قدرها 5.6 ملايين طن، محققة أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة بلغ 31.8 مليون دولار.

وكانت قناة السويس قد سجلت في العام المالي 2021-2022 أعلى إيراد سنوي، بقيمة 7 مليارات دولار، بنسبة زيادة بلغت 20.7% عن العام المالي السابق.

ويمر نحو 30% من حاويات الشحن في العالم ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية من جميع السلع يوميًّا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترًا.