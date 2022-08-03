بعد تحقيق الأمن معه.. النهضة توضح حقيقة كلمة “طاغوت” التي قالها الغنوشي (فيديو)

أطلق الأمن التونسي سراح رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد إخضاعه اليوم الأربعاء إلى التحقيق.

وخضع الغنوشي للتحقيق في قضية تزعم نعته قوات الأمن بـ”الطاغوت”، حيث تقول السلطات الأمنية إن هذا الوصف ورد في كلمة للغنوشي خلال تأبينه لقيادي بالحزب في فبراير/شباط الماضي.

لكن الحركة، نفت التهمة وقالت إنها ملفقة، و”حلقة جديدة من استهداف السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم”.

وذكرت الحركة في بيان صدر الأربعاء، أن الغنوشي “مثُل أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة (شمال العاصمة تونس)، لسماعه على خلفية اتهامه زورًا وبهتانًا بنعت الأمنيين بـ(الطاغوت) خلال تأبينه للقيادي بحركة النهضة فرحات العبار في فبراير/شباط الماضي”.

وخلال التأبين قال الغنوشي إن الراحل فرحات العبار “كان شجاعًا لا يخشى فقرًا ولا حاكمًا ولا طاغوتًا”.

وأكدت الحركة أن كلمة الغنوشي (في التأبين)”تضمنت بوضوح مناقب الفقيد وشجاعته في مواجهة الظلم والطغيان، ولم تتعرض بتاتًا لذكر الأمنيين لا تصريحًا ولا تلميحًا”.





ومثل الغنوشي أمام قاض، الشهر الماضي، للرد على أسئلة في تحقيق منفصل في غسل الأموال، وهي تهم نفاها، واصفًا الاتهامات بأنها استهداف سياسي.

وصدر قرار قضائي منذ أيار/مايو الماضي بتحجير السفر على الغنوشي وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في الحركة.

وازدادت الأزمة السياسة في تونس حدة خلال العام الماضي بعد أن حلّ الرئيس قيس سعيّد البرلمان وسيطر على معظم السلطات، ومنح نفسه سلطات واسعة ضمن دستور جديد تم إقراره في استفتاء الأسبوع الماضي.